Le ministre Vandal annonce des fonds pour le recrutement de conseillers en efficacité énergétique autochtones

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - En aidant les gens à rendre leur maison plus écoénergétique, nous luttons contre les changements climatiques et créons des emplois durables, en plus d'aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie mensuelles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé en mai 2021 l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, qui aidera jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à effectuer des rénovations écoénergétiques dans leur maison.

Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Dan Vandal, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 563 323 $ à Indigenous Clean Energy (ICE) pour le recrutement de 15 candidats autochtones intéressés à devenir des conseillers en efficacité énergétique autorisés et agréés.

Pour soutenir un large éventail de communautés, ICE s'attachera à recruter des personnes qui travaillent pour différentes organisations autochtones régionales dans chaque province et territoire. Les personnes recrutées recevront également un complément de formation adapté aux besoins des communautés autochtones qu'elles desserviront.

L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes est exécutée par un réseau de conseillers en efficacité énergétique certifiés qui aident les propriétaires à évaluer les options de rénovations qui s'offrent à eux pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, qu'il s'agisse d'installer des thermopompes ou d'assurer l'étanchéité de fenêtres. Les conseillers s'occupent également d'effectuer une évaluation ÉnerGuide après les rénovations. Pour obtenir un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $, la première étape à franchir est de faire appel à un conseiller en efficacité énergétique pour réaliser une évaluation avant les rénovations.

Depuis son lancement, l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes a versé 106 millions de dollars en subventions à près de 28 000 propriétaires. Plus de 90 % des propriétaires reçoivent leur subvention dans les 40 jours ouvrables suivant l'examen, par les responsables du programme, de leurs reçus et autres documents requis.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les mesures d'efficacité énergétique pourraient permettre aux pays signataires de franchir le tiers de la distance qui les sépare des objectifs de 2030 de l'Accord de Paris et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Grâce à une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même qu'à des partenariats de nation à nation (comme celui conclu avec ICE), la future stratégie canadienne pour les bâtiments verts et des programmes comme l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes créeront des emplois durables au Canada et permettront la transition vers un secteur du bâtiment carboneutre et résilient d'ici 2050.

« Notre gouvernement comprend que l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 passe par l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos habitations et de nos entreprises -- et que celle-ci dépend en grande partie de la présence de conseillers en efficacité énergétique certifiés en nombre suffisant dans toutes les régions du pays. L'annonce d'aujourd'hui a pour but d'aider Indigenous Clean Energy à recruter jusqu'à 15 candidats autochtones et à les former pour qu'ils deviennent des conseillers certifiés. Cet investissement - qui est synonyme de débouchés économiques, d'acquisition de connaissances et de formation - permet d'agir concrètement pour lutter contre les changements climatiques dans les communautés. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes se déploie à la grandeur du pays, y compris dans les communautés autochtones. Le financement annoncé aujourd'hui pour Indigenous Clean Energy permettra à des Autochtones d'occuper des emplois durables en tant que conseillers en efficacité énergétique agréés. Puisque les bâtiments, y compris les maisons, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, des mesures comme celle-ci sont importantes pour nous aider à atteindre nos ambitieux objectifs climatiques tout en créant des emplois durables dans toutes les régions du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes emballés de participer à cette initiative pour former des conseillers en efficacité énergétique autochtones qui comprendront les besoins particuliers de leurs communautés. Grâce à ces nouveaux conseillers, un plus grand nombre de communautés autochtones auront accès à l'expertise dont elles ont besoin pour prendre des mesures d'efficacité énergétique qui amélioreront la salubrité des logements et réduiront les factures d'énergie. Les communautés autochtones sont prêtes à prendre en main l'efficacité énergétique. »

Kayla Fayant, responsable du programme des conseillers en efficacité énergétique, Indigenous Clean Energy

Quelques faits

Pour s'inscrire au programme, les propriétaires doivent soumettre une demande via le portail de Maisons plus vertes . Après vérification de leur admissibilité, ils seront mis en contact avec un organisme de services pour la réalisation d'une évaluation résidentielle avant rénovations - une étape essentielle où les propriétaires sont informés des options de rénovations qui conviennent le mieux à leur situation particulière.

. Après vérification de leur admissibilité, ils seront mis en contact avec un organisme de services pour la réalisation d'une évaluation résidentielle avant rénovations - une étape essentielle où les propriétaires sont informés des options de rénovations qui conviennent le mieux à leur situation particulière. Quand les rénovations recommandées sont terminées, on procède à l'évaluation après rénovations. Puis, lorsque les reçus ont été délivrés, Ressources naturelles Canada verse la subvention au bénéficiaire.

verse la subvention au bénéficiaire. L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes permettra de réduire annuellement les émissions de 1,5 mégatonne d'ici 2026 et devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018.

devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018. Le gouvernement fédéral a financé la création du carrefour DécouvrezEE - un portail en ligne destiné à aider les Canadiens à se joindre au secteur de l'efficacité énergétique et à devenir des conseillers en efficacité énergétique. Le carrefour est conçu et exploité en partenariat avec Efficacité énergétique Canada .

- un portail en ligne destiné à aider les Canadiens à se joindre au secteur de l'efficacité énergétique et à devenir des conseillers en efficacité énergétique. Le carrefour est conçu et exploité en partenariat avec . Aujourd'hui, le ministre Vandal a annoncé l'octroi de plus de 1 462 500 $ à la Fédération Métisse du Manitoba pour élargir le bassin de conseillers en efficacité énergétique qualifiés issus de groupes sous-représentés comme les Métis de la rivière Rouge au Manitoba .

