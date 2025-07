WHITBY, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le Canada et l'organisme Trees For Life mènent, en zones urbaines et suburbaines, des projets de plantation d'arbres qui permettront d'accroître les espaces verts, d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau et de créer de l'ombre naturelle pour rafraîchir nos villes et nos collectivités, qui seront ainsi plus saines et plus résilientes face aux changements climatiques.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Whitby, Ryan Turnbull, a souligné l'octroi, par le gouvernement fédéral, de 4 millions de dollars pour des projets de plantation d'arbres dans des zones urbaines et suburbaines du sud de l'Ontario. Trees For Life collaborera avec des partenaires pour planter en moyenne 24 000 arbres par année sur cinq ans, ce qui correspond à un total de 120 000 arbres dans la région.

La collaboration avec Trees For Life dépasse déjà les objectifs fixés, soutenant la plantation de 83 000 arbres dans le sud de l'Ontario, dont 35 000 plantés en 2024 et 48 000 plantés dans le cadre de 40 projets en 2025.

Ce projet s'inspire d'un modèle pilote qui a connu beaucoup de succès dans la région de Durham. Les responsables de Trees For Life ont travaillé avec les municipalités locales, les offices de protection de la nature, des organismes à but non lucratif et divers partenaires pour évaluer le nombre d'arbres pouvant être plantés ainsi que les besoins particuliers de chaque zone. Trees For Life, qui bénéficie d'un solide soutien dans la région de Durham et d'aide financière du programme 2 milliards d'arbres, reproduit maintenant ce modèle dans d'autres régions.

En investissant maintenant dans l'aménagement de collectivités plus vertes, le gouvernement fédéral sème les graines d'un avenir plus viable pour le Canada. Ces efforts, fruit de la collaboration et d'un engagement à long terme, laisseront un héritage durable pour les générations futures.

« Les ressources naturelles du Canada sont essentielles à notre qualité de vie et à la vigueur de nos collectivités. En investissant dans la plantation d'arbres dans le sud de l'Ontario, nous préservons les écosystèmes locaux, nous favorisons la biodiversité et nous créons des milieux plus verts où il fait bon vivre. Cette initiative montre qu'une gestion réfléchie de nos ressources naturelles procure des avantages durables à la population et à l'environnement. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En plantant plus d'arbres dans le sud de l'Ontario, nous contribuons non seulement à verdir les paysages, mais aussi à rafraîchir nos quartiers, à assainir l'air et à aménager des collectivités plus saines. Cet investissement contribue à créer des milieux de vie plus dynamiques et plus agréables, où l'on peut s'épanouir. En restaurant des espaces naturels près des milieux de vie, nous améliorons vraiment la qualité de vie des Canadiens au quotidien et créons un avenir plus durable pour la région. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

Secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Revenu national et du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

« Le partenariat conclu avec Ressources naturelles Canada permet à Trees For Life d'amplifier de façon exponentielle son impact dans le sud de l'Ontario. Grâce à cet investissement essentiel, nous avons pu nous fixer un objectif ambitieux de plantation pour 2025 : 150 000 arbres, soit le triple de notre total de 2024. Ensemble, nous pouvons bâtir des collectivités plus vertes, plus saines et plus résilientes, au profit des résidents actuels et des générations futures. »

Marina Dimitriadis

Directrice générale, Trees For Life

