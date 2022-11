Le gouvernement du Canada annoncera des nominations qui reposent sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite

GATINEAU, QC, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que le processus de nomination des membres du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada soit indépendant et fondé sur le mérite, et qu'il aboutisse à la recommandation de candidates et candidats de grande qualité.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le nom des membres du nouveau Comité consultatif indépendant pour recommander des nominations au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, étant donné que le mandat de certains des membres actuels du Conseil tire à sa fin. Ce comité non partisan a pour mandat d'effectuer une présélection de candidates et candidats pour les nominations par le gouverneur en conseil et de fournir au ministre du Patrimoine canadien des recommandations de personnes hautement qualifiées qui, ensemble, formeront un conseil d'administration respectant la parité hommes-femmes et reflétant véritablement la diversité du Canada.

Le Comité consultatif s'appuiera sur des critères précis et fondés sur le mérite afin d'identifier les Canadiennes et Canadiens qui pourraient apporter une contribution importante au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada.

Les membres du Comité consultatif sont les suivants :

Charles Décarie, Québec (président)

Paul Andrew , Territoires du Nord-Ouest

Cameron Bailey, Ontario

Françoise Enguehard, Terre-Neuve-et-Labrador

Jocelyn Formsma , Ontario

, Prem Gill , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Michael Goldbloom , Québec

, Québec L'honorable Lisa Raitt , C.P., Ontario

, C.P., Monique Simard , Québec

, Québec Jeremy Torrie , Manitoba

L'ancien comité consultatif indépendant et non partisan formé en 2017 a formulé des recommandations de candidates et candidats hautement qualifiés lors de trois processus de sélection tenus en 2017-2018. Ces recommandations ont permis de pourvoir les postes de présidente-directrice générale, de président et de membres du conseil.

Citations

« Je tiens à remercier tous les membres du Comité consultatif d'avoir accepté ce rôle. Je suis convaincu qu'elles et ils nous aideront à choisir les bonnes personnes pour guider notre radiodiffuseur national. Les Canadiennes et Canadiens ont la certitude que le Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada maîtrise parfaitement l'environnement numérique et de radiodiffusion en constante évolution. Les membres du Comité consultatif nous aideront à identifier les candidates et candidats qui sont les meilleurs dans le domaine et qui ont une connaissance approfondie du Canada et du monde de la radiodiffusion. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. CBC/Radio-Canada a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage de la conscience et de l'identité nationales; de refléter la diversité régionale et culturelle du Canada; de fournir des informations et des analyses locales, nationales et internationales dans une perspective canadienne; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour remplir ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, achète et diffuse des émissions canadiennes en anglais, en français et dans huit langues autochtones, en plus de diffuser des séries d'émissions dans le monde entier.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est composé de 12 membres, dont un président et un président-directeur général, femmes ou hommes, qui sont nommés par le gouverneur en conseil pour s'acquitter d'un mandat maximal de cinq ans.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle façon de faire en ce qui a trait aux nominations par le gouverneur en conseil. Cette nouvelle méthode respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidates et candidats compétents et de grande qualité qui reflètent la diversité canadienne.

Au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes qui le souhaitent peuvent postuler en ligne.

En tant que société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien, CBC/Radio-Canada est indépendante du gouvernement et elle est entièrement responsable de son fonctionnement quotidien.

BIOGRAPHIES

Charles Décarie, Québec (président-directeur général)

Charles Décarie est président-directeur général du festival Juste pour rire, un chef de file mondial de l'humour. M. Décarie compte plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction de divers secteurs de l'industrie du divertissement. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, il est responsable de la croissance et de l'expansion internationale de l'ensemble des activités de Juste pour rire - des festivals et des spectacles en direct à la production de télévision numérique et à la création de contenu. Il a commencé sa carrière chez Deloitte, où il a conseillé de nombreux organismes internationaux, dont Bombardier, Bell Canada, l'autorité aéroportuaire de Hong Kong et le ministère de la Défense nationale du Canada. Par la suite, en tant que chef de l'exploitation du Cirque du Soleil, il a joué un rôle déterminant dans la valorisation de la marque à l'échelle mondiale. Il a notamment orchestré des tournées dans 200 villes sur cinq continents et établi des spectacles permanents à Las Vegas et à Orlando, aux États-Unis. Il a également une vaste expérience dans le secteur de la technologie puisque, avant de se joindre à l'équipe de Juste pour rire, il a été chef de l'exploitation de Triotech.

Paul Andrew, Territoires du Nord-Ouest

Paul Andrew est né dans les montagnes du Mackenzie et a grandi à Fort Norman, un village maintenant appelé Tulita. Il habite à Yellowknife et il est bien connu pour son travail dans le domaine de la culture, de l'éducation dans les pensionnats et de la guérison. On l'a emmené pour la première fois dans un pensionnat indien à l'âge de huit ans et il y a passé sept ans. Il est devenu chef de Tulita à l'âge de 22 ans et a fait carrière pendant 30 ans à la Société Radio-Canada avant de prendre sa retraite. Paul Andrew a reçu de nombreux prix, dont l'Ordre des Territoires du Nord-Ouest et un Prix national d'excellence décerné aux Autochtones.

Cameron Bailey, Ontario

Cameron Bailey est le président-directeur général du Festival international du film de Toronto®, le TIFF. Il est responsable de l'orientation stratégique du TIFF et de la direction des équipes qui travaillent à la réalisation de la mission du TIFF, qui consiste à transformer la façon dont les gens voient le monde grâce au cinéma. M. Bailey a grandi en Angleterre et à la Barbade avant d'émigrer au Canada. Il a commencé sa carrière en tant que critique de cinéma, puis s'est joint au TIFF en 1990 comme programmateur saisonnier. Au cours des années, il a dirigé le programme Perspective Canada du festival et a mis en place le programme Planet Africa, en 1995. Pendant 20 ans, il a travaillé à la fois comme programmateur et critique contribuant au magazine NOW de Toronto, à CBC Radio One et à Canada AM de CTV. Ses écrits ont été publiés dans The Globe and Mail, The Village Voice et Screen ainsi que dans plusieurs ouvrages. En 2015, M. Bailey a participé au concours Canada Reads de la CBC où il a défendu avec succès le roman Ru de Kim Thúy. M. Bailey a enseigné la programmation de films à l'Université de Toronto et détient un doctorat honorifique de l'Université Western. Il est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France et membre à titre personnel de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Pendant 10 années consécutives (2012-2021), le magazine Toronto Life l'a classé parmi les 50 personnes les plus influentes de Toronto.

Françoise Enguehard, Terre-Neuve-et-Labrador

Née à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme Enguehard vit à St. John's depuis près de 50 ans. Elle est journaliste (autrefois à Radio-Canada, maintenant chroniqueuse à l'Acadie Nouvelle), autrice réputée et bénévole au sein de la communauté francophone de l'Atlantique (présidente de la Société Nationale de l'Acadie de 2006 à 2012 et de la Fondation Nationale de l'Acadie de 2014 à 2018). Elle a dirigé des activités de grande envergure, dont les célébrations entourant le 400e anniversaire de l'Acadie et les 500 ans de présence à Terre-Neuve en 2004, et les célébrations du Bicentenaire de la rétrocession des îles Saint-Pierre-et-Miquelon à la France en 2016. Mme Enguehard se spécialise dans les communications au sein de son entreprise, VIVAT Communications.

Jocelyn Formsma, Ontario

Jocelyn Formsma est la directrice générale de l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA). Mme Formsma est membre de la Première Nation de Moose Cree, sur le territoire du Traité no 9, dans le nord de l'Ontario. Elle est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences sociales et d'un doctorat en droit de l'Université d'Ottawa et elle est membre du Barreau de l'Ontario. Mme Formsma compte plus de 20 ans d'expérience professionnelle et bénévole dans l'établissement de relations durables avec les peuples autochtones et la défense de leurs intérêts. Elle a travaillé dans les domaines de la justice sociale, de la radio et du cinéma, de la réforme de la protection de l'enfance, de la mobilisation des jeunes et des droits des enfants autochtones en collaboration avec de nombreux organismes autochtones et des Premières Nations. En outre, Mme Formsma est membre du conseil d'administration du Réseau de télévision des peuples autochtones et de l'Association du barreau autochtone du Canada; ancienne membre du conseil d'administration de la National Indian Child Welfare Association, fondatrice du fonds Morningstar et conseillère pour le Ontario Indigenous Youth Partnership Project. Dans son poste actuel de directrice générale, Mme Formsma met sa formation juridique et sa passion pour l'accès à la justice au service des peuples autochtones en milieu urbain et de l'Association nationale des centres d'amitié afin de susciter un changement systémique novateur, positif et efficace pour les peuples autochtones.

Prem Gill, Colombie-Britannique

Prem Gill a commencé sa carrière dans le secteur de la télévision et de la radiodiffusion. À titre de présidente-directrice générale de Creative BC, elle apporte plus de 25 ans d'expérience à titre de cadre à l'échelle nationale et internationale, tant au sein du secteur privé que public, qu'il s'agisse de médias numériques, de création de contenu ou de divertissement. Mme Gill, qui est à la tête de l'agence de développement économique de la Colombie-Britannique pour les industries créatives, préconise une vision et une stratégie centrées sur la croissance durable du secteur par l'entremise de solutions collaboratives qui s'attaquent aux inégalités sociales et à la crise climatique.

L'honorable Lisa Raitt, C.P., Ontario

L'honorable Lisa Raitt s'est jointe à Marchés des capitaux CIBC en janvier 2020, après avoir travaillé dans les secteurs public et privé. Mme Raitt se concentre actuellement sur la gestion des portefeuilles des principaux clients et le développement des affaires avec des clients du secteur de l'énergie, de l'infrastructure et de l'industrie, ce qui correspond à sa longue expérience. Avant d'occuper ce poste, Mme Raitt était présidente- directrice générale de l'administration portuaire de Toronto. Elle a été élue à la Chambre des communes en 2008 et a dirigé trois portefeuilles importants : le ministère des Ressources naturelles Canada, du Travail et des Transports. Plus récemment, Mme Raitt a été chef adjointe de l'opposition officielle et du Parti conservateur du Canada. Mme Raitt est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université Saint-Francis-Xavier et d'une maîtrise en chimie de l'Université de Guelph. Elle possède un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School et a été admise au Barreau de l'Ontario en 1998. En 2020, Mme Raitt a été nommée Woodrow Global Fellow du Wilson Center du Canada Institute.

Michael Goldbloom, Québec

Michael Goldbloom a été nommé président du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada le 3 avril 2018 pour un mandat de cinq ans. Il a commencé sa carrière comme avocat en droit du travail chez Martineau Walker (maintenant Fasken) en 1981, et possède une expérience considérable dans l'industrie des médias d'information au Canada, ayant occupé le rôle d'éditeur der The Gazette à Montréal de 1994 à 2001 et du Toronto Star de 2004 à 2006. M. Goldbloom est principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's à Sherbrooke depuis 2008. Il a auparavant été président-directeur général du YMCA de Montréal. Il a également été, à titre bénévole, président d'Alliance Québec et président du conseil d'administration du Centre de services sociaux Ville-Marie, de l'école Selwyn House et de la Fondation des YMCA du Québec. En décembre 2013, M. Goldbloom a été nommé à l'Ordre du Canada pour avoir érigé des ponts entre les communautés anglophone et francophone de Montréal. M. Goldbloom est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'Europe moderne et en littérature de l'Université Harvard (1974), et d'un baccalauréat en droit civil (1978) et en common law (1979) de l'Université McGill.

Monique Simard, Québec

Active dans le milieu culturel depuis plus de 25 ans, d'abord comme productrice indépendante avec plus de 60 productions à son actif, Mme Simard a été directrice générale du programme français de l'ONF (2008-2013), puis présidente-directrice générale de la SODEC (2014-2018). En 2018, elle a été nommée par le gouvernement fédéral comme membre du Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications (rapport du comité Yale). Elle jouit d'une excellente réputation dans son domaine et elle est régulièrement sollicitée pour son savoir-faire. En 2022, elle est présidente du conseil d'administration du Fonds Québecor, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi que présidente du conseil d'administration de la Vitrine culturelle du Québec.

Jeremy Torrie, Manitoba

Jeremy/Waabishki Makwa est un Ojibwé du territoire du Traité no 3 en Ontario. Il est gardien du calumet et joueur de tambour traditionnel et il pratique des cérémonies ojibwées. Depuis 30 ans, il s'efforce de suivre la voie que ses ancêtres lui ont prédite à sa naissance, celle d'un aadizookewinini (conteur), par l'entremise du cinéma et de la télévision. Bien connu en tant que scénariste, réalisateur et producteur primé à plusieurs reprises, sa vision stylistique est complétée par sa recherche d'histoires qui incitent à la réflexion, surtout de nature spirituelle pour le grand public. Il est convaincu que, dans cette vie, son travail consiste à contribuer à l'élévation de la conscience humaine. L'exploration de notre condition humaine a amené M. Torrie à parcourir le monde, notamment l'Irak, la Jordanie, la Grèce, l'Italie, la Bosnie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaii, Taiwan, le Mexique, le Chili, l'Afrique du Sud et pratiquement tous les coins de l'île de la Tortue. M. Torrie est membre de la Canadian Media Producers Association et siège à divers comités, dont le comité d'action sur la restructuration, l'équité, la diversité et l'inclusion, le comité des longs métrages et le comité de réglementation, et il est membre de la Guilde canadienne des réalisateurs. Il s'est récemment joint à la Canadian Society of Cinematographers (CSC) où il siège au comité sur la diversité afin d'offrir de nouvelles possibilités aux communautés autochtones, noires et de couleur derrière la caméra. Il est le premier membre autochtone de la CSC.

