GATINEAU, QC, le 6 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, publie aujourd'hui la déclaration suivante relativement au projet du gouvernement du Canada de tenir un sommet national de deux jours, les 31 janvier et 1er février 2022, avec les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, au Centre national des Arts à Ottawa.

« Nos artistes, créateurs et créatrices ont été frappés de plein fouet par la pandémie. Mais ils et elles n'ont pas lâché et ont continué de nous faire rire, pleurer, rêver. On a été là pour eux depuis le début et maintenant, c'est le temps d'avoir une conversation nationale sur la relance de notre culture et de tous les emplois qui en dépendent.

Ce sommet sera une occasion unique de créer des liens entre les secteurs et au sein de ceux-ci. Il nous permettra de nous concentrer sur la relance collective post-COVID et sur la compétitivité de ces secteurs. Je pourrai partager mes priorités avec vous, et écouter les vôtres.

En janvier, je vais rencontrer les gens des arts, de la culture et du patrimoine à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax - et ailleurs au Canada, virtuellement. J'ai hâte de vous entendre directement et de connaitre votre vision du sommet. Plus de détails sur ces rencontres seront dévoilés avant les fêtes.

Dans le cadre de ce sommet, nous nous pencherons sur les tendances à long terme dans l'écosystème culturel du Canada. Nous discuterons notamment des solutions pour une relance durable; du retour des visiteurs et de la création de nouveaux publics; du rôle des plateformes numériques; et de la contribution des secteurs culturels à la réconciliation, à la lutte contre les changements climatiques et à une société plus juste et plus inclusive.

Le sommet se déroulera de façon hybride, et la portion physique dépendra de l'évolution de la pandémie. Nous finalisons en ce moment les détails logistiques, et les invitations seront bientôt envoyées. On se voit en janvier! »

