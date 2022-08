Des organismes culturels de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick recevront, en tout, 11 242 000 dollars par l'entremise d'Exportation créative Canada

GATINEAU, QC, le 17 août 2022 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes figurent parmi les meilleures au monde. Le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à continuer de s'illustrer sur la scène internationale et à faire rayonner la créativité canadienne dans le monde entier. Le programme Exportation créative Canada a pour but de soutenir ces industries en les aidant à répondre à la demande internationale.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a dévoilé le nom de 29 organismes de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick qui recevront en tout 11 242 000 dollars dans le cadre du programme Exportation créative Canada. En période d'incertitude économique, ces investissements aideront à créer des emplois canadiens et à stimuler l'économie.

Voici les bénéficiaires.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Imagine Create Media (The Gumboot Kids) est spécialisé dans la création d'émissions de télévision phares, de contenus musicaux et numériques ainsi que de livres d'histoires, qui s'adressent tant aux enfants qu'aux adultes. Les contenus qu'il crée sont intergénérationnels et visent à éduquer et à bâtir un monde meilleur.

MOLO est un studio de design spécialisé dans la conception, l'art et l'architecture. On y crée des collections qui se veulent des solutions de rechange durables aux matériaux de construction traditionnels, tout en aménageant l'espace de sorte qu'il pourra être adapté au fil du temps.

Omnifilm Entertainment Ltd. est une maison d'édition indépendante qui œuvre dans le monde de l'audiovisuel et de la musique. Depuis plus de 40 ans, l'organisme élabore et réalise du contenu. De plus, il se charge de la postproduction et de la distribution connexes, que ce soit aux fins de diffusion générale ou sur des plateformes numériques.

ALLELES Design Studio Inc. est spécialisé en conception artistique, architecturale et industrielle ainsi qu'en production artistique et en création de modes. Sa mission consiste à changer la perception du public envers les personnes handicapées. L'organisme conçoit et fabrique des enveloppes pour les prothèses de jambe qui allient mode et fonction utilitaire.

ALBERTA

Divineity by Jibs Inc. est un studio de création de modes voué aux femmes à faible revenu et à celles victimes de violence familiale. Il applique des motifs africains sur des textiles recyclables écologiques.

L'entreprise Milo Productions gère une plateforme de diffusion en continu interactive qui s'adresse aux familles multiethniques. Les émissions de télévision diffusées sur sa plateforme célèbrent les valeurs morales et l'intégrité et elles comportent un volet éducatif.

ONTARIO

Big Viking Games est un studio de conception de jeux mobiles indépendant axé sur la spécification HTML5 et le service Unity. Sa mission consiste à inspirer la passion chez les adeptes et les employés. Depuis plus de 10 ans, ses populaires jeux dans Facebook, YoWorld et FishWorld, ont attiré des millions de joueurs dans le monde entier.

Les activités de Blue Ant Media s'étendent partout sur la planète par l'entremise des principaux canaux de télévision et de chaînes de diffusion en continu gratuites, y compris Love Nature, HauntTV, Homeful et TotalCrime. De plus, l'organisme produit et distribue une variété de séries télévisées et de documentaires.

Game Hive Corporation est un chef de file dans le monde de la conception des jeux mobiles. Ses jeux combinent des éléments fantastiques et des récits interactifs dans divers registres : action, aventure, jeu de rôle, stratégie et courses.

LyricFind est le chef de file mondial dans la distribution et la monétisation de paroles de chansons sur les plateformes numériques. Sa mission consiste à alimenter les plateformes de manière novatrice.

OEA (Canada) Limited - Ollie's Edible Adventures fait la promotion du bien-être alimentaire et d'une saine alimentation chez les enfants. Il est spécialisé dans la création et la distribution de contenus audiovisuels originaux destinés aux enfants. Son principal produit est une série télévisée, Ollie: The Boy Who Became What He Ate.

Science Nord est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dont le mandat consiste à enseigner les sciences dans le Nord de l'Ontario. Il exploite un centre des sciences, un centre sur la technologie minière et une autre sur les sciences de la Terre. De plus, il offre des services de consultation, présente des expositions et produit des contenus médiatiques pour soutenir sa croissance. L'organisme a pour mandat d'être un chef de file dans le domaine du divertissement, de l'éducation et de l'inclusion du monde de la science auprès de la population.

Talk is Free Theatre crée et met en scène des productions théâtrales immersives et expérientielles sédentaires ou itinérantes. Ses prestations portent sur un marché urbain, mais elles sont destinées à un auditoire non urbain. L'organisme réalise des projets immersifs et expérientiels novateurs, et il permet à l'auditoire de participer directement.

Le développeur de jeux vidéo Uken Games mise sur la conception de jeux mobiles gratuits qui rejoignent les utilisateurs et suscitent leur intérêt depuis des années. Les jeux actifs conçus par le studio sont Story Solitaire - Ava's Manor, Who Wants to be a Millionaire? et Jeopardy!

Why Not Theatre réalise des productions théâtrales itinérantes inspirées de diverses cultures et présentées à l'étranger. L'organisme se sert de l'art pour revoir les récits et inspirer de nouvelles façons d'envisager la créativité et l'engagement en vue d'améliorer les choses.

QUÉBEC

10e Ave Productions Inc. est une maison de production cinématographique et télévisuelle spécialisée dans les contenus pour la famille et les enfants. Elle a pour but de développer et de produire des propriétés intellectuelles qui seront diffusées dans divers médias.

Akuntsu offre des services de recherche de clients à l'étranger. C'est un facilitateur de projets pour les entreprises canadiennes en quête d'occasions commerciales dans les industries du divertissement et du sport, notamment auprès de l'industrie du spectacle et des artistes de cirque. L'organisme Akuntsu est aussi reconnu pour son expertise en matière de marketing numérique international et d'optimisation de la marque.

Antenne Créative (HUB Montréal) est un accélérateur d'entreprises œuvrant auprès des industries créatives. Il établit des liens entre les entreprises canadiennes et les décideurs et les acheteurs étrangers de sorte que les entrepreneurs trouveront des débouchés à l'étranger et concluront des projets de création numérique.

Le chef de file Creos expert-conseil fait tourner les installations participatives partout dans le monde. Il agit aussi comme intermédiaire entre les propriétaires, les créateurs d'art public et les promoteurs de manière à accroître la visibilité des installations canadiennes ailleurs dans le monde.

E.D. FILMS est un studio d'animation multidisciplinaire qui élabore des propriétés intellectuelles originales, viables sur le plan commercial et destinées au marché international. Le studio conçoit ses produits artistiques et technologiques de manière à se doter d'un modèle d'affaires durable.

FLIP Fabrique (Créatzirque) est une compagnie de cirque qui prône l'accessibilité de l'art du cirque en présentant des productions pour la famille de qualité. Elle s'emploie aussi à rehausser les standards québécois dans son domaine tout en gardant une tarification abordable.

Les 7 doigts de la main est un cirque collectif contemporain qui présente des prestations combinant l'acrobatie, la danse moderne, le théâtre, le multimédia et les expériences immersives. Il fait la promotion des arts du cirque en créant des œuvres originales, en les mettant en scène et en les diffusant.

Ad Litteram œuvre dans la musique, la mise en scène de spectacles ainsi que l'enregistrement sonore et audiovisuel. C'est aussi un éditeur de musique et une agence artistique. L'entreprise a diversifié ses activités et s'est lancée dans la vidéodiffusion normalisée en concevant la plateforme Livetoune pour faire la promotion de concerts et les diffuser.

Mazaam Interactive Inc. est une filiale de la maison de disques Analekta qui est spécialisée dans le répertoire de musique classique au Canada. Mazaam vise à concevoir et à commercialiser des solutions numériques pour éduquer et divertir les enfants et les familles et faire connaître la musique classique canadienne partout dans le monde. Pour ce faire, il a conçu trois applications numériques : Le Génie de la musique, Académie et Mazaam et Mazaam Émotions.

Meta4 Interactive est un studio de conception de jeux international spécialisé dans la création de jeux vidéo multiplates-formes novateurs, pour la maison et la télévision payante. Ses systèmes de réalité virtuelle multijoueurs locaux ont été vendus à des centres de divertissement pour la famille partout dans le monde.

Studio Iregular Inc. est un studio spécialisé dans les médias numériques interactifs. Il crée des installations audiovisuelles axées sur des expériences interactives et immersives. Ses œuvres sont modulaires et adaptatives et elles se transportent facilement partout dans le monde.

Ululab Inc. est un studio de jeux vidéo éducatifs qui tend à devenir un chef de file mondial dans l'apprentissage conceptuel des mathématiques au moyen d'une approche ludique. Son approche, peaufinée au Québec, de concert avec l'Université du Québec à Montréal, mise sur les concepts et l'intuition plutôt que sur la mémorisation de faits.

Zone 3 Inc. est un important acteur dans le domaine de la production télévisuelle. Il verse dans tous les styles d'émissions, dans les deux langues officielles, y compris les spectacles de variétés, les magazines, les documentaires, la fiction, la jeunesse ainsi que les courts et longs métrages. Son mandat consiste à promouvoir les créations audiovisuelles canadiennes.

NOUVEAU-BRUNSWICK

La Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI)

vise à aider les artistes acadiens à exporter leurs œuvres pour joindre de nouveaux auditoires. La Stratégie facilite aussi la mise en place de structures professionnelles pour les disciplines suivantes : musique, théâtre, danse, littérature, cirque, arts visuels et arts médiatiques.

Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien vise à aider les industries canadiennes à atteindre leurs objectifs à l'étranger et à promouvoir les œuvres canadiennes à l'extérieur du pays. En soutenant les professionnels de la création pour qu'ils brillent à l'étranger, la population canadienne en retirera des avantages économiques considérables, car cela créera des emplois et contribuera à la prospérité de la société.

Le programme Exportation créative Canada appuie les organismes canadiens qui réalisent des projets générant des recettes d'exportation et ceux qui mettent en valeur le contenu créatif canadien. Sa mission consiste à accroître la visibilité des œuvres créatives canadiennes sur les marchés internationaux et à aider les industries créatives canadiennes à rentabiliser davantage leurs exportations.

Citations

« Le Canada est à l'origine de certains des meilleurs contenus culturels au monde. Grâce à des programmes comme Exportation créative Canada, les professionnels de la création du Canada reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour trouver de nouveaux débouchés à l'étranger et présenter au monde entier leurs réalisations exceptionnelles. En finançant leurs projets, nous soutenons notre économie et consolidons notre position en tant que chef de file mondial dans le domaine de la culture. »

− Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2019, le Canada a exporté près de 18,7 milliards de dollars de produits créatifs, ce qui équivaut à 2,5 % de ses exportations totales.

Malgré l'incidence des fermetures obligatoires et des restrictions liées à la COVID-19, le secteur des arts et de la culture a créé plus de 600 550 emplois directs en 2020. Il a également représenté une activité économique de 55,5 milliards de dollars, ce qui correspond à 2,7 % du produit intérieur brut du Canada.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes œuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif et rayonner sur la scène internationale.

Depuis la création d'Exportation créative Canada en 2018, 86 organismes du secteur de la création ont reçu un total de 44 134 705 dollars.

Un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars a été accordé dans le cadre du quatrième appel de propositions (2021-2022) du programme Exportation créative Canada. Un montant supplémentaire de 6 millions de dollars a été accordé lors du cinquième et dernier appel de propositions du programme (2022-2023).

Patrimoine canadien souhaite reconduire le programme Exportation créative Canada au-delà de l'exercice financier 2022-2023. Le prochain dépôt des demandes devrait se faire à l'automne ou à l'hiver 2022-2023 pour les projets dont les dépenses auront été engagées entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.

