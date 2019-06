Le ministre Rodriguez annonce le renouvellement du mandat du commissaire à l'Office national du film

Le gouvernement du Canada annonce le renouvellement du mandat de Claude Joli-Cœur à titre de commissaire du gouvernement à la cinématographie à l'Office national du film du Canada

GATINEAU, QC, le 27 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Claude Joli-Cœur au poste de commissaire du gouvernement à la cinématographie à l'Office national du film du Canada (ONF) pour une durée de trois ans.

M. Joli-Coeur a eu un premier mandat fructueux à la tête de l'ONF. Sous sa gouverne, l'ONF a atteint ses objectifs en matière de parité hommes-femmes et a continué de produire des œuvres audiovisuelles primées qui représentent brillamment les communautés de partout au pays. Grâce à ses conseils, l'ONF a soutenu une plus grande diversité de créateurs et a offert un soutien accru aux créateurs autochtones en augmentant les dépenses consacrées aux projets dirigés par les Autochtones.

Afin de soutenir la longue tradition de l'ONF en matière d'innovation et de prise de risques créatifs, M. Joli-Coeur a encouragé le recours aux nouvelles technologies et le contenu numérique. Les travaux de l'ONF sont maintenant largement accessibles aux communautés en région rurale ou éloignée du Canada et au reste du monde.

À l'ONF depuis 2003, M. Joli-Cœur a occupé le poste de commissaire adjoint (de 2007 à 2014). Il y a dirigé les relations gouvernementales, la planification stratégique ainsi que les relations d'affaires et les services juridiques. Il a aussi occupé le poste de commissaire intérimaire en 2007 et en 2014. Il a été nommé commissaire du gouvernement à la cinématographie pour la première fois en novembre 2014.

L'ONF est le producteur public canadien d'œuvres audiovisuelles primées et innovantes, qu'il s'agisse de documentaires, d'animations d'auteur, de récits interactifs, d'installations ou d'expériences participatives. Les producteurs de l'ONF sont bien intégrés dans les communautés et travaillent avec des artistes et des créateurs de talent pour produire des œuvres qui se démarquent par leur excellence, leur créativité et leur résonance sociale.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

« Je me réjouis du nouveau mandat de Claude Joli-Cœur à titre de commissaire de l'Office national du film. Grâce à ses priorités d'inclusion, d'innovation et d'engagement public, M. Joli-Coeur a fait de l'ONF le centre d'impact social du cinéma. Au cours des trois prochaines années, il sera en mesure de superviser le déménagement du siège social de l'ONF, afin que l'organisme soit bien placé pour entreprendre sa prochaine phase de croissance. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

L'Office national du film se compose du commissaire du gouvernement à la cinématographie, qui en est le président, de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil et de la directrice générale de Téléfilm Canada.

La nouvelle approche du gouvernement du Canada relativement aux nominations par le gouverneur en conseil requiert un processus de sélection ouvert pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

Office national du film du Canada

