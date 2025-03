Treize organismes nationaux reçoivent un appui financier dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

TORONTO, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre les communautés plus fortes et plus saines dans tout le pays. Le pouvoir de transformation du sport joue un rôle important dans l'atteinte de cet objectif.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden a annoncé l'octroi d'un appui financier de 10,5 millions de dollars sur 2 ans à 13 organismes canadiens dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Ces fonds soutiendront des projets locaux visant à éliminer les obstacles à la participation sportive, plus particulièrement chez les groupes sous-représentés tels que les communautés noires, autochtones et racisées, les personnes ayant un handicap, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les aînés et les nouveaux arrivants.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, lors d'une visite au Mattamy Athletic Centre de l'Université métropolitaine de Toronto. À cette occasion, il a pu en apprendre davantage sur le travail des organismes bénéficiaires en vue de permettre à tout le monde de participer à des activités sportives.

Le rôle des bénéficiaires au niveau national est de verser des fonds aux organismes communautaires par l'entremise d'un appel de propositions ouvert.

« Le sport joue un rôle important dans le développement de l'estime de soi et des compétences en leadership, ce qui permet aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotivement et socialement. C'est pourquoi tout le monde devrait avoir la possibilité de pratiquer un sport ou une activité physique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« Le sport est le meilleur moyen de rendre le Canada plus heureux, plus sain, plus fort, plus sûr et plus résilient. En outre, rien ne nous rend plus fiers que de célébrer une grande victoire d'Équipe Canada ou de profiter de nos magnifiques paysages durant une activité en plein air. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir les organismes qui veillent à ce que le sport continue d'être inclusif et accessible, afin que chaque personne au Canada puisse profiter de tous les avantages de l'activité physique. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du changement climatique et du ministre des Sports et ministre responsable du développement économique des Prairies Canada

« Depuis 20 ans, Bon départ veille à susciter des changements significatifs et à offrir des possibilités aux enfants canadiens grâce au pouvoir du sport et du jeu. Aujourd'hui, guidés par les idées et les besoins des jeunes du pays, nous intensifions nos efforts pour que plus de jeunes puissent profiter des multiples bienfaits du sport et des loisirs. Grâce à ce généreux soutien du gouvernement du Canada, dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous, Bon départ peut continuer à faire une différence dans la vie des enfants d'un bout à l'autre du pays, tout en contribuant à rendre notre paysage sportif plus sécuritaire, plus accessible et plus inclusif. »

- Marco Di Buono, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire

Faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous soutient les organismes nationaux qui veillent à ce que des possibilités de sport organisé soient offertes au niveau local en éliminant les obstacles auxquels se heurtent les groupes sous-représentés.

Le budget de 2024 prévoyait 15 millions de dollars sur 2 ans pour l'initiative Le sport communautaire pour tous, dont 5 millions pour l'exercice 2024-2025 et 10 millions pour 2025-2026. Un total de 4,5 millions de dollars reste à investir dans des projets supplémentaires pour 2025-2026.

Au moins 20 % du budget total de l'initiative Le sport communautaire pour tous sont alloués à des activités destinées aux personnes en situation de handicap.

Les projets financés doivent respecter les critères suivants :

Être abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participantes et participants.

Être axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de cette pratique au sein des communautés sous-représentées et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

Être axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés motrices), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

Être écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

Être accessibles : les projets doivent être adaptés aux besoins d'un ou de plusieurs groupes sous-représentés, mais peuvent également être ouverts à tout le monde. Ils doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

Être disponibles : les projets doivent être réalisés dans des communautés sous-desservies et atteindre une diversité régionale.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif amateur au pays, le gouvernement du Canada est fier de soutenir les athlètes canadiens, les organismes nationaux de sport et les organismes multisports qui les appuient, ainsi que les projets visant à accueillir des rencontres sportives internationales.

Tableau de données

Organismes nationaux financés 2024 à 2026 Fondation Bon départ de Canadian Tire 2 500 000 $ ParticipACTION 1 200 000 $ Biathlon Canada 660 000 $ Boccia - Association canadienne des sports de paralysie cérébrale 236 000 $ Hockey sur gazon Canada 800 000 $ Judo Canada 504 000 $ Voile Canada 190 000 $ Sport jeunesse Canada 2 203 500 $ Cyclisme Canada 720 000 $ Basketball Canada 367 500 $ Patinage de vitesse Canada 220 000 $ Nordiq Canada 600 000 $ Basketball en fauteuil roulant Canada 299 000 $ Financement total 10 500 000 $

