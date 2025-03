Le Canada célèbre la Journée internationale de la Francophonie en mettant à l'honneur la langue française, son rôle dans l'éducation et son importance dans l'épanouissement des communautés

GATINEAU, QC, le 20 mars 2025 /CNW/ - La francophonie est un espace de partage, d'échanges et d'innovation qui dépasse les frontières du Canada. En cette Journée internationale de la Francophonie, nous célébrons non seulement la langue française, mais aussi les personnes qui la portent avec fierté partout dans le monde. Cette journée nous permet de souligner l'apport des francophones et des francophiles, leur dynamisme, leur créativité ainsi que leur engagement à faire rayonner la langue française dans toutes les sphères de la société canadienne.

Une francophonie vivante dépend de l'éducation. C'est dans cet esprit que notre gouvernement a récemment annoncé un investissement majeur grâce à la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde (2024-2028). Assorti d'un investissement fédéral de 1,4 milliard de dollars, ce protocole renforce la collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde partout au pays. Il prévoit, entre autres, des fonds pour le recrutement et la rétention des enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et des enseignants de français langue seconde, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à assurer un accès équitable à une éducation de qualité pour tout le monde.

L'engagement du gouvernement fédéral envers la francophonie en fait une voix forte sur la scène internationale. En tant que membre fondateur et partenaire clé de l'Organisation internationale de la Francophonie, le Canada continue de soutenir le rayonnement du français sur la scène internationale, tant dans les domaines de la culture et de l'économie que ceux de la diplomatie et du savoir. Cette année, la Nouvelle-Écosse a rejoint l'Organisation en tant que membre observateur, ce qui renforce davantage la présence du Canada au sein de la grande famille francophone.

À titre de ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, je vous invite à célébrer la richesse et la diversité de la francophonie. Découvrez des artistes francophones ainsi que la diversité des cultures d'expression française au Canada, participez aux nombreuses activités offertes au pays ou échangez sur les réseaux sociaux à l'aide des mots-clics #Francophonie et #Moisdelafrancophonie. Ensemble, continuons à faire vivre la francophonie, à la faire grandir et à lui donner toute la place qu'elle mérite. Bonne Journée internationale de la Francophonie!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]