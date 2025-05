OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'élection de Sa Sainteté le pape Léon XIV :

« Je me joins aux catholiques du Canada et du monde entier afin de féliciter le cardinal Robert Francis Prevost pour son élection à titre de pape. La fumée blanche qui s'élève au-dessus de la chapelle Sixtine marque le début d'un nouveau règne papal - un moment de renouveau, d'espoir et d'unité pour plus d'un milliard de fidèles dans le monde. Il s'agit d'un moment historique pour la communauté catholique et tous ceux qui se tournent vers le Vatican pour y trouver une source d'inspiration.

« Les Canadiens et les Canadiennes offrent leurs meilleurs vœux à Sa Sainteté le pape Léon XIV à l'occasion de son accession au siège pontifical. En cette période de profonds défis à l'échelle mondiale, que son pontificat soit marqué par la sagesse, le discernement, un attachement profond au bien commun et la dignité pour tous.

« Le Canada se réjouit à l'idée de collaborer avec Sa Sainteté afin de bâtir un monde fondé sur la solidarité, la justice et la résilience. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]