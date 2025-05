OTTAWA, ON, le 10 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires.

La Coalition a discuté des efforts en cours pour parvenir à une paix juste et durable en Ukraine et souligné son soutien indéfectible à la sécurité à long terme de l'Ukraine. Ses membres se sont engagés à garantir la capacité de l'Ukraine à dissuader toute nouvelle agression russe et à continuer d'exercer une pression économique sur la Russie. Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien aux efforts de paix menés par les États-Unis et à la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Si la Russie choisit de rejeter ou de retarder le cessez‑le‑feu, les dirigeants entendent appliquer des sanctions supplémentaires et plus sévères.

Organisée par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, cette réunion était coprésidée par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, et le président de la France, Emmanuel Macron, et réunissait de nombreux alliés et partenaires les plus proches du Canada.

