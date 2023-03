M. Robert a été nommé président du conseil d'administration de la Commission en 2018

GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé le renouvellement du mandat de Jean Robert à la présidence de la Commission des champs de bataille nationaux, et ce, pour une durée de quatre ans. Cette nomination entre en vigueur le 6 juin 2023.

Initialement nommé président de la Commission pour un mandat de cinq ans le 6 juin 2018, M. Robert est conseiller principal à l'Université McGill. Il a auparavant travaillé au Cégep Champlain-St. Lawrence dans divers rôles académiques pendant près de 35 ans.

M. Robert est également vice-président de la Commission scolaire Central Québec, vice-président de la Fondation Citadel, président de Partenaires communautaires Jeffery Hale et de la Fondation Jeffrey Hale, ainsi que membre du conseil d'administration du programme de basketball du Rouge et Or de l'Université Laval.

M. Robert a fait ses études de premier et de deuxième cycle à l'Université d'Ottawa, à l'Université Laval, à l'Université du Maine, à l'Université McGill et à l'Université Harvard. Il a également été représentant canadien du programme de bourses d'études Morehead-Cain à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill.

La Commission des champs de bataille nationaux est une agence du gouvernement fédéral faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Je suis heureux que M. Robert poursuive son rôle de président de la Commission des champs de bataille nationaux. Je suis convaincu qu'il continuera à apporter l'expérience et la vision nécessaires à la Commission pour promouvoir et préserver ce magnifique site historique canadien et son héritage pour les générations futures. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

Les faits en bref

La Commission des champs de bataille nationaux gère le parc des Champs-de-Bataille à Québec et préserve son héritage au bénéfice du public. Le parc comprend les plaines d'Abraham (commémorant la bataille de Québec en 1759) et le parc des Braves (commémorant la bataille de Sainte-Foy en 1760). Il s'agit de l'un des parcs urbains les plus grands et les plus prestigieux du monde et d'une attraction touristique majeure, recevant environ 4 millions de visiteurs par an.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de personnes compétentes qui sont représentatives de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature en ligne.

