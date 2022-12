GATINEAU, QC, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Christina Tessier à titre de présidente-directrice générale du Musée des sciences et de la technologie du Canada (Ingenium). Ce nouveau mandat durera cinq ans et entrera en vigueur en juin 2023.

Mme Tessier a été nommée pour la première fois au poste de présidente-directrice générale d'Ingenium en 2018. Avant sa nomination, elle a été directrice générale du Musée des sciences et de la technologie du Canada d'Ingenium et directrice des opérations du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada d'Ingenium.

Sous la direction de Mme Tessier, Ingenium a augmenté son rayonnement pédagogique dans les communautés autochtones et éloignées au Canada; a fait la promotion active des carrières en science, technologie, ingénierie et mathématiques pour les femmes et les filles; a obtenu la norme Or du Programme d'agrément et de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick-Hansen; et a offert aux Canadiennes et Canadiens une programmation d'aquaculture pertinente et opportune.

Mme Tessier a travaillé dans le secteur de la culture pendant près de 20 ans au sein de divers établissements, dont le Musée du portrait du Canada, Parcs Canada et le Musée Bytown d'Ottawa.

Mme Tessier est active dans sa communauté et siège actuellement au conseil des gouverneurs de l'Université Carleton, au conseil d'administration de la Société royale du Canada et au comité consultatif de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique de l'Université d'Ottawa. Elle a également fait partie de plusieurs comités et jurys pour l'Association des musées canadiens, l'Association des musées de l'Ontario et la ville d'Ottawa. Elle a été présidente du Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa et présidente fondatrice du Réseau des musées d'Ottawa.

Mme Tessier est diplômée en études classiques de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est également titulaire d'un diplôme en études muséales appliquées du Collège Algonquin.

La nomination de Mme Tessier est le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil.

Citations

« Félicitations à Christina Tessier pour le renouvellement de son mandat de présidente-directrice générale d'Ingenium! Je suis convaincu que son leadership et son expérience vont continuer à soutenir cette institution nationale exceptionnelle et vont l'aider à atteindre son objectif qui est de célébrer l'excellence de notre pays et de mettre en valeur l'ingéniosité du Canada dans le monde entier. Si vous n'avez pas visité les trois remarquables musées d'Ingenium récemment, allez-y! Il y a tant à explorer! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada (Ingenium) supervise les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ensemble, les trois musées sont responsables de la préservation du patrimoine scientifique et technologique du Canada ainsi que de la promotion, de la célébration et du partage de ce patrimoine.

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées qui a été adoptée en 1990. En vertu de cette loi, le président-directeur général est nommé par le conseil d'administration avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

