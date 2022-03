GATINEAU, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat des présidents du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 et du Musée canadien pour les droits de la personne.

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21

Le mandat de Robert Vineberg (président) est renouvelé pour deux ans, et ce, dès aujourd'hui.

Robert Vineberg a été nommé président du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 pour la première fois en 2017. Il a mené une riche carrière de plus de 35 ans au sein de la fonction publique fédérale, dont 28 ans dans le domaine de l'immigration dans des postes au Canada et à l'étranger. Il est actuellement agrégé supérieur de recherches au sein de la Canada West Foundation. Il a publié plusieurs articles révisés par des pairs sur les thèmes des politiques et de l'histoire de l'immigration.

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 à Halifax est une société d'État qui relève du ministère du Patrimoine canadien. On y explore le thème de l'immigration au Canada afin d'aider le public à comprendre ce que vivent les immigrants en arrivant au pays. On y présente également le rôle crucial que l'immigration a joué dans l'édification du Canada et la contribution des immigrants à la culture, à l'économie et au mode de vie du pays.

Le Musée canadien pour les droits de la personne

Le mandat de J. Pauline Rafferty (présidente) est renouvelé pour deux ans, et ce, dès aujourd'hui.

Pauline Rafferty a été nommée présidente du conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne pour la première fois en 2017. Mme Rafferty a été directrice en chef du Royal British Columbia Museum de 2001 à 2012. Archéologue de formation, elle a aussi travaillé dans le domaine de l'interprétation du patrimoine. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau au gouvernement et a été nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Égalité des femmes de la Colombie-Britannique en 1990. Depuis 2012, elle est active au sein des conseils d'administration d'organismes nationaux et provinciaux. En 2016, elle a été nommée membre de l'Ordre de la Colombie-Britannique et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine.

Situé à Winnipeg, le Musée canadien pour les droits de la personne est une société d'État qui relève du ministère du Patrimoine canadien. On y aborde le thème des droits de la personne en portant une attention particulière, mais non exclusive au Canada, afin d'améliorer les connaissances du public en matière de droits de la personne, de promouvoir le respect des autres et d'encourager la réflexion et le dialogue.

Citations

« Je suis ravi d'annoncer le renouvellement des mandats de M. Vineberg et de Mme Rafferty. Les musées nationaux jouent un rôle clé quand il s'agit de préserver notre patrimoine, de favoriser l'innovation et de rehausser les connaissances et le sentiment de fierté chez les Canadiens et Canadiennes de tous les âges et de tous les horizons. Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 et le Musée canadien pour les droits de la personne continueront de profiter du vaste savoir-faire et de l'esprit d'initiative de M. Vineberg et de Mme Rafferty. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées qui a été adoptée en 1990. En vertu de cette loi, les présidents des conseils d'administration sont nommés par le ministre du Patrimoine canadien avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées dans le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

