Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, annonce la nomination de la nouvelle présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature

GATINEAU QC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ -Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Danika Louise Goosney, d'Ottawa, au poste de présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature pour un mandat de cinq ans, qui commencera le 1er septembre 2022. Mme Goosney a été nommée à l'issue d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite relevant du gouverneur en conseil.

Mme Goosney est actuellement vice-présidente, Direction des subventions de recherches et bourses, au sein du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Avant de se joindre au CRSNG en 2019, elle occupait la fonction de vice-présidente associée, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, au sein du Conseil de recherches en sciences humaines. Mme Goosney est reconnue à l'échelle nationale pour son leadership en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Elle prêche en faveur de la science ouverte et des connaissances en sciences, et lutte contre la désinformation scientifique. De plus, elle est une mentore enthousiaste auprès des étudiants et des boursiers de recherches postdoctorales qui envisagent une carrière en politique scientifique ou en administration de la recherche.

Faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien, le Musée canadien de la nature est le musée national d'histoire et de sciences naturelles du Canada. Son rôle consiste à stimuler l'intérêt pour l'environnement naturel et à en promouvoir la connaissance, l'appréciation et le respect partout au Canada et ailleurs dans le monde. Grâce à son expérience, à sa passion et à son expertise, Mme Goosney saura veiller à ce que le Musée continue de remplir son important mandat.

Le gouvernement du Canada profite de l'occasion pour remercier Margaret (Meg) Beckel qui a servi pendant 11 ans (de 2011 à 2022) le Musée canadien de la nature en qualité de présidente-directrice générale. Son leadership et ses vastes connaissances dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine ont été extrêmement précieux pour l'institution. Elle nous laisse un legs d'excellence qui perdurera, et son départ nous attriste.

Citations

« Les musées nationaux jouent un rôle clé quand il s'agit de préserver notre patrimoine, de favoriser l'innovation et de rehausser les connaissances et le sentiment de fierté chez les Canadiens et Canadiennes de tous les âges et horizons. Je suis heureux d'annoncer la nomination de Mme Goosney à son nouveau poste. Nul doute que son impressionnant bagage d'expertises variées, ses perspectives uniques et sa détermination se traduiront, pour le Musée canadien de la nature, par un leadership dynamique. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées , adoptée en 1990. Conformément à la Loi , le directeur est nommé par le conseil d'administration du Musée, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne .

Liens connexes

