Le ministre Rodriguez annonce la nomination de Karen Dodds, Ph. D., au poste de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature

Scientifique ayant une grande expérience des politiques, Mme Dodds assumera de nouvelles fonctions au Musée canadien de la nature

GATINEAU, QC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Karen Dodds, Ph. D., au poste de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature pour un mandat de quatre ans, entré en vigueur le 16 février 2023. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite par le gouverneur en conseil.

Mme Dodds a commencé sa carrière en tant que chercheuse scientifique. De 2011 à 2016, elle a occupé le poste de sous-ministre adjointe à Environnement et Changement climatique Canada. Elle a été sous-ministre adjointe à Santé Canada de 2008 à 2011. Tout au long de sa carrière, Mme Dodds a joué un rôle important dans la mise en place de diverses politiques scientifiques liées à l'environnement et à la santé, y compris dans les travaux de réglementation nationale. En outre, elle a de l'expérience auprès d'un large éventail de parties intéressées et d'organismes internationaux, dont le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et l'Organisation mondiale de la santé.

Bien qu'elle ait pris sa retraite de la fonction publique fédérale, Mme Dodds demeure active au sein de plusieurs organismes à vocation scientifique. Elle est présidente du conseil d'administration du Marine Environmental Observation, Prediction and Response Network, un réseau national financé par les trois conseils (le CRSH, le CRSNG et les IRSC) dont les bureaux se trouvent à l'Université Dalhousie. Jusqu'à tout récemment, elle a été membre du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et a présidé son comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Sur la scène communautaire, Mme Dodds a récemment siégé au conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

Mme Dodds détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences (microbiologie) de l'Université de Waterloo ainsi qu'un Doctorat en philosophie (microbiologie) de l'Université de Guelph.

Le Musée canadien de la nature est un musée national qui relève du portefeuille du Patrimoine canadien.

« L'arrivée de Mme Karen Dodds au Musée canadien de la nature en tant que présidente du conseil d'administration est fort appréciée. Sa grande connaissance des sciences naturelles et de la santé, ainsi que sa vaste expérience auprès de divers intervenants et gouvernements, seront de grands atouts pour cet important musée national. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le vice-président Glenn Sakaki d'avoir dirigé le conseil depuis le décès prématuré de la présidente Judith A. LaRocque en 2021. Il a permis au Musée et à son conseil d'administration de traverser avec succès la difficile période de la pandémie, et nous lui en sommes très reconnaissants. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Le Musée canadien de la nature est le musée d'histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Son rôle est d'accroître l'intérêt, la connaissance, l'appréciation et le respect de notre environnement naturel, partout au Canada et à l'étranger. Situé au centre-ville d'Ottawa, il s'agit d'un organisme dynamique multicouche et à plusieurs facettes, composé de chercheuses et chercheurs scientifiques de renommée mondiale, de spécialistes des collections, de l'éducation et du multimédia, et d'autres muséologues novateurs.

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées, adoptée en 1990. En vertu de cette loi, la présidente ou le président du conseil d'administration est nommé avec l'approbation du gouverneur en conseil par la ou le ministre du Patrimoine canadien.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

