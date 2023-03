Julie Roy apporte près de 30 ans d'expérience dans l'industrie canadienne du cinéma à la direction de cette institution culturelle indispensable.

GATINEAU, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Julie Roy au poste de directrice générale de Téléfilm Canada, et ce, pour un mandat de cinq ans qui commencera le 3 avril 2023.

Julie Roy possède près de 30 ans d'expérience dans l'industrie canadienne du cinéma, notamment à la direction de l'Office national du film du Canada (ONF). Elle a produit 50 films d'animation qui ont fait leur marque sur la scène internationale et a conçu de nombreuses campagnes de mise en marché. Sa double expérience en production et en mise en marché lui permettra de bien saisir ce qui plaît au public, tant au pays qu'à l'étranger.

Mme Roy a dirigé la division de la Création et de l'innovation de l'ONF, avant d'y être nommée directrice générale et cheffe de la programmation en septembre 2022. À ce titre, elle a supervisé tous les studios de production de l'ONF au pays, ainsi que les unités de distribution, de mise en marché et de marchandisage. Elle a contribué à la mise en place de la vision et des objectifs de programmation de l'ONF afin que l'agence atteigne un public plus vaste à l'échelle nationale et internationale.

En dirigeant les studios de production de l'ONF, Mme Roy a acquis une perspective nationale des secteurs du documentaire, de l'animation et de la création interactive, ainsi que des réalités régionales, linguistiques et culturelles. Elle milite pour la diversité et l'inclusion à l'écran et derrière les caméras afin que la pluralité des voix permette de raconter des histoires authentiques.

Mme Roy est titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal et est membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Elle a publié de nombreux textes sur les femmes et l'animation, et a été programmatrice invitée et membre du jury à de nombreux festivals internationaux.

Téléfilm Canada est une société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Avec la nomination de Julie Roy en tant que directrice générale, je suis convaincu que Téléfilm Canada progressera vers l'atteinte de ses objectifs nationaux. Sa connaissance approfondie de l'industrie et son leadership rassembleur et mobilisateur sauront guider l'agence vers l'avenir. J'en profite pour remercier Francesca Accinelli, qui assure l'intérim au poste de directrice générale depuis septembre 2022. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En tant qu'organisme culturel fédéral voué au développement et à la promotion de l'industrie audiovisuelle canadienne, Téléfilm Canada a pour mission de produire et de célébrer des œuvres originales et de qualité qui reflètent la dualité linguistique et la diversité culturelle du Canada.

En vertu de la Loi sur Téléfilm Canada, le directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du conseil d'administration de Téléfilm Canada.

Cette nomination par le gouverneur en conseil est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

