Joanne Stober est conservatrice de la culture visuelle et du design industriel au Musée canadien de l'histoire.

GATINEAU, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé la nomination de Joanne Stober au poste de présidente de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, et ce, pour un mandat de trois ans qui entrera en vigueur le 21 juin 2023. Cette nomination est le fruit d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Mme Stober, spécialiste de la photographie et des arts visuels, est conservatrice de la culture visuelle et du design industriel au Musée canadien de l'histoire.

Elle a assuré pendant plus de 20 ans la conservation et la gestion de collections nationales historiques et contemporaines d'art et de photographie au Canada, principalement en tant qu'archiviste principale en photographie de Bibliothèque et Archives Canada. Son rôle de cadre supérieur en matière d'évaluation et d'acquisition lui a permis de travailler avec de nombreux artistes canadiens de premier plan et d'être en contact avec le public.

Elle s'est jointe au Musée canadien de la guerre en 2016 en tant qu'historienne de l'art et de la culture visuelle et y a assuré la conservation de la collection d'art militaire Beaverbrook. Mme Stober a joué un rôle déterminant dans l'établissement de partenariats, l'engagement de documentaristes et l'organisation d'expositions itinérantes pour le musée. Elle a mené à bien le déplacement de l'exposition d'œuvres d'art de la Première Guerre mondiale à Arras, en France, à l'occasion du centenaire de la bataille de la crête de Vimy. Elle a également assuré la conservation de diverses expositions et participé à des conférences de recherche en Uruguay, en Suède et à l'Université d'Oxford.

Au sein de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Mme Stober a dirigé le programme Mémoire du monde du Canada pour le patrimoine documentaire. Elle a œuvré, à l'échelle internationale, à l'établissement de partenariats. Elle a également mis son expertise en matière d'archives et de cinéma au service de la préservation du patrimoine culturel.

Mme Stober est titulaire d'un doctorat en communication et d'une maîtrise en études des médias de l'Université Concordia, ainsi que d'un baccalauréat en études canadiennes de l'Université de Lethbridge. Actuellement professeure associée à l'École des arts et de la culture de l'Université Carleton, Mme Stober a également enseigné à la Faculté des arts visuels de l'Université d'Ottawa. Elle siège en tant que directrice bénévole aux conseils d'administration de la Southern Alberta Art Gallery et de Liberté de la presse Canada.

Citations

« Grâce à sa vaste expérience au sein de diverses institutions artistiques et à sa connaissance approfondie des biens culturels canadiens, je suis certain que Mme Stober saura conforter le mandat de la commission d'examen qui consiste à assurer la protection des objets qui racontent l'histoire de notre pays. Je tiens à remercier la présidente sortante, Sharilyn Ingram, du remarquable leadership dont elle a fait preuve à la commission d'examen depuis les derniers six ans et demi. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels est un tribunal administratif indépendant quasi judiciaire du portefeuille du Patrimoine canadien. Elle a été établie en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. La Commission veille à ce que les biens culturels du Canada soient protégés, préservés et accessibles au public. Elle responsabilise et soutient les institutions et les particuliers qui créent, acquièrent et échangent des biens culturels.

En vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, le président de la commission d'examen est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien.

Les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées, à mesure qu'elles se présentent, sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes qui le souhaitent peuvent poser leur candidature en ligne.

