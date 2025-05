OTTAWA, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement les premiers ministres des provinces et des territoires. Il était accompagné du ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada, Dominic LeBlanc.

Cette discussion productive a porté sur deux piliers, soit la relation entre le Canada et les États-Unis et le renforcement du Canada au pays.

D'abord, le premier ministre a fait le point avec ses homologues sur sa rencontre avec le président Donald J. Trump qui s'est tenue à Washington D.C. Il a souligné que le Canada était disposé à bâtir avec les États-Unis une nouvelle relation économique et de sécurité fondée sur le respect, nos intérêts communs et le bien-être des deux nations.

Les premiers ministres ont également discuté de la réalisation de projets à l'échelle nationale afin de diversifier l'économie, de créer des emplois mieux rémunérés et de bâtir une seule économie canadienne plutôt que 13. Ils ont convenu d'accélérer l'approbation de projets, notamment en adoptant une approche « un projet, un examen ». Le premier ministre a réaffirmé qu'il entendait déposer un projet de loi visant à éliminer, d'ici la fête du Canada, les obstacles fédéraux au commerce entre les provinces et les territoires.

Le premier ministre Carney rencontrera à nouveau les premiers ministres des provinces et des territoires le 2 juin 2025 à Saskatoon, en Saskatchewan.

