OTTAWA, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a fait la déclaration suivante sur la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le chancelier Friedrich Merz pour son assermentation et la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne.

« Le Canada et l'Allemagne sont de proches partenaires, et nous allons miser sur nos relations commerciales de confiance pour aller de l'avant. Grâce à la consolidation des alliances, à nos valeurs communes et au resserrement de nos liens commerciaux, nous bâtirons des économies plus fortes pour le bien des populations canadienne et allemande. Je suis enthousiaste à l'idée de m'entretenir prochainement avec le chancelier Merz et de renforcer notre collaboration au Sommet du G7.

« Je tiens également à remercier l'ancien chancelier Scholz pour son leadership et à lui souhaiter bonne chance dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

