Le ministre Rodriguez annonce de nouvelles nominations à la Commission de la capitale nationale

Les personnes nommées soutiendront le mandat de la Commission de sorte que la région de la capitale du Canada deviendra un modèle de développement urbain

GATINEAU, QC, le 26 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois membres à temps partiel, ainsi que la reconduction du mandat d'un membre à temps partiel, au sein du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Lise Bernier (Québec)

Mme Bernier est une dirigeante et une consultante chevronnée qui œuvre dans le secteur de l'éthique et des ressources humaines. Elle possède une vaste expérience en gestion de programmes et d'opérations, tant au sein de la fonction publique que du secteur privé. Elle détient un diplôme d'études supérieures en éthique appliquée, une maîtrise en administration publique, ainsi que deux baccalauréats, l'un en pédagogie et l'autre en administration.

Caroline Lajoie (Québec)

Mme Lajoie est à la fois architecte et muséologue. Elle participe à la phase d'analyse, de conception et de livraison de grands projets pour BISSON associés, une société d'architecture et de conception de Québec, où elle a travaillé à de nombreux projets patrimoniaux pour lesquels elle a reçu des prix. Elle possède un baccalauréat en architecture et une maîtrise en muséologie.

Lou Ragagnin (Ontario)

M. Ragagnin est vice-président principal, Fonctionnement, auprès de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Avant d'assumer cette fonction, il a été président et chef des opérations du Festival du centenaire de la Coupe Grey, en 2012, et a occupé de nombreux postes, notamment celui de chef de la direction du Comité olympique canadien, de 1998 è 2003. Comptable professionnel agréé, il détient aussi un baccalauréat en administration des affaires de l'Université York.

Lisa M. MacDonald (Nouvelle-Écosse) - reconduction

Mme MacDonald, qui possède une solide expérience en gouvernance, compte plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs bancaires, du développement économique et de l'administration municipale. Depuis décembre 2007, elle est directrice générale de la Ville de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Nouveau-Brunswick et de l'Université Saint Francis Xavier.

La CCN est la société d'État fédérale qui veille à ce que la région de la capitale du Canada soit dynamique et inspirante, qu'elle soit une source de fierté pour tous les Canadiens et Canadiennes. Dans tous les aspects de ses activités de planification, la CCN voit au respect des plus hautes normes d'excellence. Son but est de faire de la région de la capitale du Canada un modèle d'aménagement urbain : un endroit où les décisions sur l'usage et l'aménagement des terrains urbains s'appuient sur des considérations de fragilité écologique et de durabilité, ainsi que sur des pratiques exemplaires.

Ces nominations et cette reconduction de mandat s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« En tant que Canadiens, nous sommes fiers de la capitale de notre pays, qui est un symbole de l'histoire, de la culture, des caractéristiques naturelles et du patrimoine que nous avons tous en partage. Je suis convaincu que les personnes nommées aujourd'hui croient à la mission de la CCN, c'est-à-dire bâtir une capitale inspirante qui est une source de fierté pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le conseil d'administration de la CCN se compose d'un président et d'un premier dirigeant nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que de 13 membres nommés par le ministre du Patrimoine canadien avec l'approbation du gouverneur en conseil.

La nouvelle approche du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

Liens connexes

Commission de la capitale nationale

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca