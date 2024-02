TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité et le respect. Pour ce faire, nous devons leur offrir des choix, rendre la vie plus abordable pour eux, assurer leur inclusion et veiller à ce qu'ils puissent compter sur leur communauté.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés du Canada, Seamus O'Regan Jr., s'est joint aux bénévoles, aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la Canadian Association of Retired Persons lors de leur assemblée générale annuelle. Ils ont discuté des principales questions qui ont une incidence sur les aînés ainsi que des programmes et des accords mis en place par le gouvernement fédéral pour offrir un soutien à la population vieillissante du pays.

Le ministre O'Regan a parlé du Régime canadien de soins dentaires, qui a été lancé en décembre 2023. Ce nouveau régime fédéral aidera plus de 9 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance dentaire à avoir accès à des soins bucco-dentaires. Depuis le lancement du Régime, l'inscription de plus de 800 000 Canadiens à celui-ci a été approuvée. Le gouvernement a communiqué directement avec les aînés de 72 ans et plus pour les informer de leur admissibilité et les inviter à adhérer au Régime. Des lettres seront envoyées aux aînés de 70 et 71 ans en mars.

Le ministre O'Regan a également parlé du travail accompli par le gouvernement fédéral de concert avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé et les soins de longue durée pour les aînés au Canada. Entre autres, le gouvernement fédéral investit 5,4 milliards de dollars sur cinq ans pour aider les aînés partout au Canada à vieillir dans la dignité en leur donnant accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sûr.

L'abordabilité demeure la principale préoccupation de tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour appuyer les aînés, plus particulièrement ceux qui ont un revenu fixe. Il a notamment augmenté la Sécurité de la vieillesse en 2022, en plus d'apporter des changements au Supplément de revenu garanti et d'offrir un remboursement pour l'épicerie en 2023.

Citations

« Le gouvernement du Canada a toujours eu pour priorité d'appuyer les aînés au pays. Nous continuerons d'investir de toutes les façons nécessaires pour que les aînés aient toutes les occasions de vieillir dans la dignité. Nous nous assurerons qu'ils pourront faire des choix et compter sur l'appui de la communauté et nous rendrons la vie plus abordable pour eux. »

- Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« Les remarques du ministre O'Regan étaient non seulement importantes, mais également appréciées par les 225 000 membres de CARP qui suivent de près les questions concernant les personnes âgées. Les milliers de personnes présentes en personne et en ligne soulignent l'importance des sujets abordés. Il est encourageant de voir le ministre prendre des mesures proactives pour répondre aux préoccupations des Canadiens plus âgés. Garantir leur sécurité financière et l'accès à des soutiens de santé adéquats reflète nos valeurs en tant que société compatissante. Sa compréhension de la nécessité de soutenir les soins à domicile, les soins dentaires et l'assurance-médicaments était rassurante pour les membres de CARP. »

- Bill VanGorder, Chef des affaires publiques et de l'éducation, Canadian Association of Retired Persons (CARP)

Les faits en bref

En plus d'avoir conclu des accords pour travailler ensemble , le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre un deuxième accord bilatéral visant à aider les Canadiens à vieillir dans la dignité près de chez eux, en leur donnant accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sûr. Les accords pour vieillir dans la dignité comprennent 2,4 milliards de dollars sur quatre ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, annoncés dans le budget de 2017, ainsi que 3 milliards de dollars sur cinq ans pour les soins de longue durée, annoncés dans le budget de 2021, afin d'appliquer les normes en matière de soins dans les établissements de soins de longue durée et d'appuyer la stabilité de la main-d'œuvre.

En juillet 2022, la Sécurité de la vieillesse a augmenté de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus. Il s'agissait de la première augmentation permanente de la Sécurité de la vieillesse depuis 1973. Grâce à cette mesure, les retraités qui touchent la pension complète ont reçu 800 $ de plus au cours de la première année. L'an dernier, le programme de la Sécurité de vieillesse a versé plus de 60 milliards de dollars en prestations à 7 millions de prestataires, dont 14 milliards de dollars en prestations du Supplément de revenu garanti à 2,2 millions de prestataires.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a pris d'autres mesures importantes pour appuyant davantage les aînés, notamment les suivantes : faire passer l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti de 67 à 65 ans, ce qui permettra d'éviter que 100 000 futurs aînés vivent dans la pauvreté; augmenter le Supplément de revenu garanti d'un maximum de 947 $ par année pour les aînés à plus faible revenu, une mesure qui a permis d'aider près de 900 000 aînés; augmenter l'exemption des revenus d'emploi pour le Supplément de revenu garanti afin que les aînés à faible revenu qui travaillent puissent conserver une plus grande proportion de leurs prestations.

En ce qui concerne le remboursement ponctuel pour l'épicerie, proposé dans le budget de 2023 comme mesure ciblée d'allégement de l'inflation pour les Canadiens vulnérables, 2,5 milliards de dollars ont été accordés à 11 millions de Canadiens et de familles à revenu faible ou modeste pour les aider à faire face au coût des aliments et au coût de la vie, qui sont de plus en plus élevés. En moyenne, les couples admissibles ayant deux enfants ont reçu jusqu'à 467 $ supplémentaires, les Canadiens célibataires sans enfant, 234 $ de plus, et les aînés, 225 $ de plus.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

