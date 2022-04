HALIFAX, NS, le 13 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a rencontré des intervenants à Halifax pour souligner les engagements du gouvernement dans le budget de 2022 afin de rendre le logement plus abordable pour les Canadiens.

Le premier pilier du budget investit dans les Canadiens et dans des mesures pour rendre la vie plus abordable. Afin de rendre le logement plus abordable pour les Canadiens, le gouvernement propose de prendre les mesures suivantes :

Faire en sorte que le Canada puisse construire deux fois plus de nouveaux logements au cours des 10 prochaines années;

puisse construire deux fois plus de nouveaux logements au cours des 10 prochaines années; Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;

Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;

Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;

Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;

Créer un, crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

Dans le cadre de sa tournée, le ministre a participé à une rencontre avec des jeunes qui envisagent de faire carrière dans les métiers spécialisés lors d'une activité intitulée Try a Trade Day. Il a également visité l'Ivany Campus du Nova Scotia Community College ainsi que les lieux d'un projet réalisé dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements avec le Mi'kmaw Native Friendship Centre.

À Halifax, le ministre O'Regan s'est entretenu avec des intervenants, qui ont expliqué que la pénurie de gens de métier dans l'industrie de la construction fait en sorte qu'il est difficile de construire de nouveaux logements. Le budget de 2022 prévoit des investissements dans les travailleurs canadiens pour leur permettre d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Le budget de 2022 vise à offrir plus de logements, à aider les Canadiens à économiser pour acheter une maison et à investir dans les logements abordables. Les gens de métier et les travailleurs qualifiés du Canada nous aideront à atteindre cet objectif. »

Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

Produits connexes

