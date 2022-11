SAINT JOHN, NB, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'Énoncé économique de l'automne, présenté récemment, le gouvernement du Canada présente son plan pour continuer à gérer sainement l'économie et à être là pour les Canadiennes et les Canadiens. Afin d'aider les familles à faire face à l'augmentation des coûts, comme les prix plus élevés à la caisse, le gouvernement fournit un soutien ciblé aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont le plus besoin, notamment en doublant le crédit pour la TPS pour 11 millions de Canadiens admissibles, en bonifiant l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'aider 4,2 millions de Canadiens et en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis actuels et à venir.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., s'est entretenu avec des étudiants et des professeurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Saint John, pour souligner l'aide que le gouvernement apporte aux étudiants et aux apprentis en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts d'études et d'apprentissage fédéraux, en doublant le montant de la bourse canadienne et en aidant les jeunes à acquérir une expérience de travail précieuse.

Alors que le coût de la vie est de plus en plus élevé pour de nombreux nouveaux diplômés, le gouvernement prend de nouvelles mesures permanentes pour réduire le fardeau des prêts étudiants des jeunes Canadiens et les aider à investir dans leur avenir. L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'éliminer de façon permanente la portion fédérale des intérêts sur tous les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont actuellement remboursés.

L'élimination permanente des intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis procurera des avantages directs aux emprunteurs de prêts aux étudiants et aux apprentis qui ont quitté l'école et qui remboursent actuellement leur dette, ainsi qu'aux étudiants de niveau postsecondaire qui ont un prêt étudiant et qui commenceront à le rembourser dans les années à venir.

Afin d'aider davantage les étudiants, le gouvernement propose aussi de doubler le montant de la bourse canadienne de façon à verser jusqu'à 6 000 $ par année jusqu'en juillet 2023.

De plus, des investissements dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse contribueront à préparer les jeunes Canadiens à réussir sur le marché du travail après leurs études. Cela permettra de créer des placements professionnels, dont une partie profitera directement aux jeunes Autochtones, de même que d'offrir des mesures de soutien complémentaires pour les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

L'économie canadienne fait face à des vents contraires ressentis à l'échelle mondiale d'une position de force fondamentale : un taux de chômage qui frôle un creux historique, plus de 500 000 Canadiens de plus ont aujourd'hui un emploi par rapport à avant la pandémie, la plus forte croissance économique des pays du G7 cette année, une cote de crédit triple A et les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au PIB du G7. Les Canadiens devraient avoir la certitude que le gouvernement surmontera tous les obstacles et prospérera dans un avenir rapproché.

Citation

« Nous voulons que les jeunes de notre pays se concentrent à obtenir la formation dont ils ont besoin pour décrocher un bon emploi. Nous voulons qu'ils se concentrent à amorcer leur carrière et à économiser pour l'avenir. Nous leur facilitons donc la tâche sur ce plan. »

Le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

La plupart des bénéficiaires seront des emprunteurs de prêts d'études canadiens, dont 61 % sont des femmes. Une minorité sera constituée d'emprunteurs de prêts aux apprentis, dont 93 % sont des hommes. Environ 63 % de tous les bénéficiaires de prêts d'études canadiens sont âgés de moins de 35 ans.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.

Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.

Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.

Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois pour les jeunes Canadiens :

Dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, nous adoptons des mesures qui aideront les jeunes Canadiens à acquérir une expérience de travail précieuse, ce qui les préparera à réussir sur le marché du travail pendant toute leur vie active.

Investir 301,4 millions de dollars au cours des deux prochaines années afin de fournir des mesures de soutien complémentaires et d'offrir du placement professionnel à des jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

Prévoir plus de 400 millions de dollars afin de créer environ 70 000 emplois dans le cadre du programme Emplois d'été Canada .

. Appuyer le placement professionnel chez les jeunes des Premières Nations en investissant 100,2 millions de dollars de plus dans le cadre du projet pilote d'aide au revenu - Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières Nations.

