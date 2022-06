GATINEAU, QC, le 28 juin 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a tenu une rencontre virtuelle avec les ministres provinciaux et territoriaux du Travail afin de discuter de priorités touchant les lieux de travail partout au Canada et d'une collaboration entre tous les ordres de gouvernement en vue d'offrir un meilleur soutien aux travailleurs.

Le ministre O'Regan a discuté avec ses homologues du marché du travail en évolution et des défis qu'entraînent les pénuries de main-d'œuvre dans toutes les provinces et tous les territoires. Il a accueilli une présentation portant sur les problèmes actuels liés à la mobilité de la main-d'œuvre, faite par le Conseil de l'information sur le marché du travail, un organisme indépendant dont le mandat consiste à améliorer l'accessibilité de renseignements fiables sur le marché du travail. Le ministre O'Regan a informé ses partenaires des diverses initiatives mises en œuvre par le gouvernement du Canada en vue de remédier aux pénuries de main-d'œuvre, et il a aussi rappelé l'importance d'investir dans le perfectionnement des compétences et d'élaborer un plan visant à créer des emplois durables au Canada.

Le ministre O'Regan a fait le point sur les 10 jours de congé de maladie payé que le gouvernement accordera aux travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale. Le ministre a informé ses homologues que les modifications apportées au Code canadien du travail entreront en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022. Les discussions concernant l'instauration de congés de maladie payés pour tous les travailleurs du pays se poursuivent.

Enfin, le ministre O'Regan a souligné l'importance d'établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, avec les syndicats et avec l'industrie afin de répondre aux besoins des travailleurs canadiens, surtout dans le contexte des changements qui touchent l'économie mondiale et les lieux de travail actuels.

Liens connexes

Le budget de 2022

Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière

Communiqué du 25 février 2022 : Rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-551-7558, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]