OTTAWA, ON, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La création de lieux de travail plus diversifiés et plus inclusifs contribue à renforcer la main-d'œuvre canadienne. En effet, l'élimination des obstacles permet aux organisations de construire une base solide pour le succès et de créer des milieux de travail où les employés se sentent valorisés, motivés et habilités à atteindre leur plein potentiel. Une fois de plus, les employeurs du Canada ont su faire preuve d'une force et d'un engagement inconditionnels pour éliminer les obstacles à l'emploi.

Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2023 lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Ottawa, en Ontario. Par ces prix, le gouvernement du Canada récompense les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et les entrepreneurs fédéraux pour leur engagement exceptionnel et leurs réalisations dans la mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi au sein de leur organisation. L'événement a également été l'occasion pour les employeurs de faire connaître leurs pratiques exemplaires et leurs défis et d'en apprendre sur les réalisations des différents lauréats.

Ainsi, le ministre O'Regan a remis 34 prix à 19 employeurs dans les catégories suivantes : le Prix de distinction sectorielle, le Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi, le Prix soulignant l'innovation, le prix Champion de l'équité en matière d'emploi et le Prix de la réconciliation avec les Autochtones. Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement a institué le nouveau Prix de la réconciliation avec les Autochtones, qui récompense les employeurs ayant fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le ministre a également fait mention d'initiatives qui feront progresser l'équité et l'inclusion dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Il s'agit notamment des travaux de conception d'un nouveau site Web présentant les taux de représentation de la main-d'œuvre et les écarts de rémunération touchant les quatre groupes désignés en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, ainsi que de nouveaux projets financés par l'intermédiaire du programme Possibilités en milieu de travail : Éliminer les obstacles à l'équité.

Les employeurs peuvent s'appuyer sur les réalisations d'aujourd'hui ainsi que sur les efforts déployés par le gouvernement en vue d'améliorer l'égalité au travail et saisir toutes les occasions de créer une main-d'œuvre plus diversifiée et plus inclusive au quotidien.

Citation

« Comme je le dis toujours, si vous n'incluez pas tout le monde dans votre milieu de travail, vous n'obtiendrez pas les meilleurs résultats. Les lauréats de ces prix représentent la crème de la crème. Ils nous montrent ce qu'il faut faire. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement a récompensé plus de 80 employeurs dans le cadre des Prix de réalisation pour l'équité en emploi. Ces événements offrent aux employeurs une tribune unique pour faire connaître les pratiques exemplaires et les défis. C'est également l'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur la réconciliation avec les Autochtones, l'importance de l'équité en matière d'emploi dans la reprise économique du Canada et les mesures de déclaration des écarts de rémunération.

réalisation pour l'équité en emploi. Ces événements offrent aux employeurs une tribune unique pour faire connaître les pratiques exemplaires et les défis. C'est également l'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur la réconciliation avec les Autochtones, l'importance de l'équité en matière d'emploi dans la reprise économique du et les mesures de déclaration des écarts de rémunération. Le gouvernement a reçu un total de 36 demandes dans le cadre du processus de candidature aux Prix de 2023, qui s'est déroulé du 17 octobre au 25 novembre 2022. Parmi ces candidatures, 19 ont été retenues pour recevoir un prix. Les candidats peuvent se présenter dans toutes les catégories de prix. Les candidatures sont examinées et évaluées en fonction des exigences de la catégorie de prix. Une fois le processus d'examen terminé, le comité de sélection fournit une liste de lauréats au ministre du Travail pour examen et décision.

2023, qui s'est déroulé du 17 octobre au 25 novembre 2022. Parmi ces candidatures, 19 ont été retenues pour recevoir un prix. Les candidats peuvent se présenter dans toutes les catégories de prix. Les candidatures sont examinées et évaluées en fonction des exigences de la catégorie de prix. Une fois le processus d'examen terminé, le comité de sélection fournit une liste de lauréats au ministre du Travail pour examen et décision. L'appel de demandes pour les Prix de 2024 devrait être lancé en décembre 2023.

2024 devrait être lancé en décembre 2023. Les mesures relatives à la déclaration des écarts de rémunération dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Les renseignements sur les écarts de rémunération ont été inclus pour la première fois dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi : Rapport annuel 2022.

Produit connexe

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]