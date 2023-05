MEXICO, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a conclu un voyage de trois jours à Mexico, où il a discuté avec des représentants du gouvernement, des syndicats et des intervenants mexicains des réformes du travail mises en œuvre dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Il a également analysé dans le détail de quelle manière le financement versé par le gouvernement du Canada améliore les droits des travailleurs et les conditions de travail au Mexique.

Pendant sa visite, le ministre a rencontré la secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique, Luisa María Alcalde, afin de discuter du rôle du Centre fédéral de conciliation et d'enregistrement syndical (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) et des tribunaux du travail au sein du nouveau système de justice du travail du Mexique. La création de tels tribunaux, sous la compétence du pouvoir judiciaire, est un élément clé des réformes du travail au Mexique et un engagement pris aux termes de l'ACEUM.

Le ministre O'Regan a également participé à une table ronde avec Vision mondiale au sujet du travail forcé et du travail des enfants. La discussion a notamment porté sur le renforcement des capacités des autorités mexicaines en matière de travail et des producteurs et des travailleurs agricoles (surtout les migrants et les femmes et les jeunes autochtones) que permet le financement de 2,4 millions de dollars du gouvernement du Canada et qui les aide à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants dans les productions de tomates, de concombres et d'aubergines dans les provinces du Sinaloa et de Jalisco.

Le ministre a également rencontré des membres d'un syndicat qui appuient deux projets menés par des organisations syndicales canadiennes qui ont reçu 9,4 millions de dollars du gouvernement du Canada en 2021. Dans le cadre de ces projets, ces organisations canadiennes partagent leur expertise et participent activement à la réforme du travail au Mexique.

Le premier projet, mis en œuvre par Unifor, appuie la création de centres d'action locaux dans six provinces mexicaines. Ces centres d'action offrent de la formation qui tient compte du genre, et des services de défense et de renseignement sur leurs droits à l'intention des travailleurs et des syndicats partout au Mexique afin d'améliorer les conditions de travail dans les industries dépendantes des exportations. Le ministre s'est rendu à l'un des centres d'action, où il s'est entretenu avec des membres d'un syndicat local afin d'en savoir davantage au sujet du travail effectué dans les centres à l'appui des droits des travailleurs.

Le deuxième projet est mis en œuvre par le Fonds humanitaire des Métallos, au nom du Congrès du travail du Canada, de l'Alliance de la fonction publique du Canada, du Syndicat canadien de la fonction publique, du Syndicat des Métallos, et du Centre international de solidarité ouvrière. Le projet offre des programmes d'enseignement aux travailleurs, syndiqués ou non, sur la défense des droits du travail. Ainsi, les travailleurs sont mieux outillés pour naviguer dans le nouveau système de justice du travail du Mexique, y compris les conseils de médiation et de conciliation, et les tribunaux du travail.

« Le mouvement ouvrier a fait du Canada un porte-étendard pour ce qui est des droits des travailleurs. Cette crédibilité nous donne l'occasion d'habiliter des travailleurs et de créer de bons emplois partout dans le monde. Nous saisissons cette occasion. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Les réformes du travail au Mexique, appuyées par les dispositions novatrices de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, sont un outil important permettant d'améliorer les droits des travailleurs dans des secteurs clés de l'économie. Lorsque les travailleurs mexicains réussissent, les travailleurs de tout le continent réussissent. Nous continuerons à suivre l'évolution de ces réformes et à travailler avec nos partenaires du mouvement ouvrier indépendant du Mexique pour appuyer les travailleurs et leurs communautés partout au pays. »

- La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne

« Le travail forcé et le travail des enfants n'ont pas leur place au Canada ou ailleurs dans le monde. Vision mondiale s'engage à travailler avec tous les intervenants, y compris les gouvernements, le secteur privé et les travailleurs visés, au Mexique et dans le monde entier, pour créer des chaînes d'approvisionnement durables qui sont exemptes d'exploitation et de mauvais traitements. »

- Le président et directeur général de Vision mondiale Canada, Michael Messenger

En 2019, le Mexique a entamé une réforme essentielle en établissant un nouveau modèle de justice du travail fondé sur trois principes clés : une justice du travail indépendante et impartiale, des syndicats démocratiques et une vraie négociation collective.

En mai 2019, le Congrès mexicain a approuvé une telle réforme et modifié la loi fédérale sur le travail, renforçant l'exercice de la liberté d'association et des droits de négociation collective.

Le Mécanisme de réaction rapide dans le domaine du travail applicable à des installations particulières (Canada-Mexique) permet aux pays de demander l'inspection d'une installation donnée s'ils croient, en toute bonne foi, que les obligations liées à la liberté d'association et à la négociation collective ne sont pas respectées.

