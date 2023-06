GENÈVE, le 14 juin 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que prenait fin la participation du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., à la 111e Conférence internationale du travail, qui a lieu sur une base annuelle. Cette année, la Conférence avait lieu à Genève, en Suisse. Au cours de la Conférence, le ministre O'Regan a discuté des enjeux de premier plan avec ses homologues internationaux. Parmi les sujets abordés figuraient le respect des droits fondamentaux du travail, le soutien de la croissance économique inclusive et la lutte contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Lors de son allocution en séance plénière, le ministre a réaffirmé l'engagement du Canada à défendre les droits et libertés des personnes 2ELGBTQI+ dans le monde entier et a réitéré que les travailleurs devraient être protégés contre la discrimination pour tous les motifs, y compris l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Le ministre a également profité de l'occasion pour parler de la protection des travailleurs les plus vulnérables dans le monde et pour réitérer le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine.

Le ministre a également rencontré le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo, pour réitérer la position du Canada sur les droits des personnes 2ELGBTQI+ et l'importance des efforts de l'OIT dans la lutte contre toutes les formes de discrimination au travail. Ils ont également discuté des actions en cours pour faire progresser l'égalité entre les genres, y compris la convention no 190 de l'OIT, que le Canada a ratifiée en janvier. La convention no 190 est le tout premier traité mondial visant à mettre fin à la violence et au harcèlement en milieu de travail, et fournit un cadre clair pour interdire, prévenir et réprimer la violence et le harcèlement en milieu de travail.

La Conférence internationale du Travail de 2023, à laquelle ont participé des délégations de gouvernements, de travailleurs et d'employeurs des 187 États membres de l'OIT, a couvert un large éventail de questions, notamment les économies durables, les apprentissages de qualité et l'importance des protections sociales et du travail.

Le Canada a joint l'OIT en 1919 en tant qu'un des États membres fondateurs et continue d'être un partenaire important dans la concrétisation de l'accès à un travail décent pour tous.

Citation

« La protection des travailleurs vulnérables est l'une des raisons d'être de l'Organisation internationale du Travail. L'égalité entre chaque homme, chaque femme et chaque personne n'est pas un point de négociation. Les droits des personnes 2ELGBTQI+ ont été obtenus à force d'acharnement. Nous ne resterons pas les bras croisés pour qu'ils soient balayés, remis au placard ou supprimés. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

