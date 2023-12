GATINEAU, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé la nomination de Tara Peel et de Dave Kramer au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Mme Peel a été nommée comme représentante des employés et M. Kramer a été nommé comme représentant du Manitoba, tous deux pour un mandat de quatre ans.

Mme Peel est membre de l'équipe de direction du Congrès du travail du Canada (CTC) où elle supervise le travail du Département de la santé, de la sécurité et de l'environnement. En tant qu'ancienne directrice nationale de ce département, Mme Peel possède une connaissance et une expérience approfondies de la santé et de la sécurité du point de vue des travailleurs. Avant de se joindre au CTC, Mme Peel était responsable de la santé, de la sécurité et des priorités environnementales à la Fédération du travail du Manitoba. Elle a précédemment siégé au Conseil des gouverneurs du CCHST, de 2017 à 2021.

Ses fonctions actuelles et antérieures lui ont permis d'acquérir une solide connaissance des lois et règlements nationaux et provinciaux en matière de santé et de sécurité, des normes, des politiques et des meilleures pratiques.

M. Kramer est vice-président de SAFE Work Manitoba (SWMB) au sein de la Commission des accidents du travail, l'organisme responsable des activités de prévention des accidents et des maladies liés au travail au Manitoba.

Depuis 2002, M. Kramer a occupé plusieurs postes de direction au sein de la Commission des accidents du travail/SWMB, notamment ceux de chef de portefeuille, de gestionnaire de secteur et de directeur des services d'évaluation. De plus, il est un membre actif et un collaborateur du Comité de négociation et il a également siégé au Comité sur les modalités de travail flexibles ainsi qu'au Comité consultatif mixte sur les pensions durant de nombreuses années. Il a acquis de l'expérience professionnelle en mobilisant et en soutenant les intervenants et les programmes de sécurité en industrie qui favorisent une culture de travail axée sur la sécurité.

Citation

« Le Conseil des gouverneurs du CCHST rend nos milieux de travail plus sûrs, plus sains et plus inclusifs. Le tripartisme - syndicats, employeurs et gouvernements travaillant ensemble - rend le tout possible. Tara et Dave seront d'excellents représentants au sein du Conseil. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Fait en bref

Le CCHST est un établissement public fédéral qui rend compte au Parlement du Canada par l'intermédiaire du ministre du Travail et des Aînés. Il est dirigé par un Conseil des gouverneurs tripartite représentant les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les employeurs et les travailleurs, qui aide à fournir un service de santé et de sécurité au travail complet et digne de confiance et garantit une approche impartiale des questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

