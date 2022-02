GATINEAU, QC, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Dans le monde du travail actuel, l'accès accru aux technologies mobiles et le nombre croissant de Canadiens qui font du télétravail ont brouillé la ligne entre ce que signifie « être au travail » et « ne pas être au travail ». Les travailleurs sont souvent tenus d'être disponibles en tout temps, ce qui peut avoir une incidence sur leur santé mentale. Il s'agit d'un défi de plus en plus difficile à relever pour beaucoup de Canadiens. En effet, près de la moitié d'entre eux ont déclaré que leur santé mentale s'était détériorée durant la pandémie.

C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à élaborer une politique sur le droit à la déconnexion, en consultation avec les employeurs sous réglementation fédérale et les syndicats, afin que les travailleurs puissent se déconnecter à la fin d'une journée de travail sans craindre pour leur sécurité d'emploi, et qu'ils puissent retrouver un sain équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Aujourd'hui, le gouvernement a publié le rapport final du Comité consultatif sur le droit à la déconnexion, qui contient des recommandations à l'intention du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr. Au cours de ses travaux, le Comité a tenu compte des commentaires qu'ont formulés les employeurs sous réglementation fédérale, les syndicats et les représentants d'autres administrations. Il a aussi tenu compte des observations qu'ont faites les Canadiens et les intervenants sur la plateforme de consultation en ligne du gouvernement.

Le rapport présente une série de recommandations, qui reflètent à la fois les perspectives uniques des membres du Comité et les points d'entente, notamment :

la rémunération des employés pour le travail effectué;

l'équilibre entre le travail et la vie privée (principal objectif des employeurs et des travailleurs);

le besoin de flexibilité, autant chez les travailleurs que chez les employeurs.

Le gouvernement examine toutes les recommandations qu'a faites le Comité et prévoit d'élaborer un plan en vue d'établir une politique de droit à la déconnexion au Canada.

Citation

« À l'heure actuelle, le lieu de travail est le principal champ de bataille pour la santé mentale. La pandémie est venue brouiller la ligne entre le travail et la vie privée, et plus que jamais, il est important de fixer des limites. Nous sommes résolus à mettre en place une politique de droit à la déconnexion au Canada, et j'accueille favorablement les recommandations du Comité ».

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Le Comité consultatif sur le droit à la déconnexion a tenu une série de 12 rencontres d'octobre 2020 à juin 2021. Dans le cadre d'une consultation en ligne menée du 18 mars au 20 avril 2021, le gouvernement a donné aux intervenants et aux Canadiens l'occasion d'exprimer leurs points de vue sur le droit à la déconnexion.

Le concept du droit à la déconnexion a émergé en France en 2017, dans un nouvel ensemble de lois sur le travail. La législation française exige que les employeurs comptant 50 employés ou plus mettent en place une politique sur l'utilisation des téléphones intelligents.

en 2017, dans un nouvel ensemble de lois sur le travail. La législation française exige que les employeurs comptant 50 employés ou plus mettent en place une politique sur l'utilisation des téléphones intelligents. Le secteur sous réglementation fédérale comprend des milieux de travail dans une vaste gamme d'industries, y compris le transport aérien, ferroviaire, routier et maritime interprovincial, les pipelines, les banques et les services postaux et de messagerie.

On compte environ 18 500 employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, y compris les sociétés d'État fédérales, qui emploient près de 955 000 personnes (environ 6 % de la population active au Canada ), dont la grande majorité (87 %) travaille dans des entreprises de taille moyenne à grande (comptant 100 employés ou plus).

