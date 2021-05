OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Mois du patrimoine asiatique :

« Le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique. C'est l'occasion de célébrer les contributions incroyables des Canadiens d'origine asiatique et de nous réengager à bâtir une société plus inclusive. L'histoire de l'immigration asiatique au Canada est une histoire d'ambition et de réalisations. Le thème de cette année - Reconnaissance, résilience et résolution - nous rappelle les générations de Canadiens d'origine asiatique qui ont contribué à bâtir ce pays et leur succès malgré l'adversité et la discrimination.»

« Les premiers nouveaux arrivants asiatiques ont mis le pied sur les côtes du Canada à la fin des années 1700. Au cours des siècles qui ont suivi, des générations d'immigrants asiatiques ont fait du Canada le pays qu'il est maintenant. Aujourd'hui, près de 20% des Canadiens sont d'origine asiatique, et les communautés asiatiques sont parmi les plus dynamiques au Canada. En tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, j'ai eu l'honneur de guider 35 nouveaux Canadiens dans la prestation du serment de citoyenneté lors d'une récente cérémonie de citoyenneté marquant le Mois du patrimoine asiatique. »

« Des arts aux sports en passant par la politique, les Canadiens d'origine asiatique ont ajouté de nombreuses couleurs à la mosaïque incomparable de notre nation. Pourtant, malgré ce succès, l'histoire de l'immigration asiatique a également été entachée de racisme et de discrimination. Celle-ci comprend des épisodes honteux comme la "taxe d'entrée" et même une interdiction pure et simple de l'immigration chinoise. Ensemble, nous avons fait beaucoup de chemin depuis, et nous continuons de construire un système d'immigration ouvert et équitable qui accueille chaque année des milliers de nouveaux arrivants en provenance de l'Asie. »

« La lutte contre le racisme anti-asiatique est particulièrement importante en ce moment. Pendant la pandémie, nous avons assisté à une augmentation inquiétante des crimes de haine anti-asiatiques, allant des actes de violence odieux au racisme quotidien auquel sont confrontés les Canadiens d'origine asiatique dans les rues de nos villes. Plus que jamais, nous devons soutenir avec solidarité les Canadiens d'origine asiatique contre toutes les formes de racisme, de discrimination et de haine. »

« J'encourage tous les Canadiens, en ce Mois du patrimoine asiatique et tout au long de l'année, à en apprendre davantage au sujet de la riche histoire des communautés asiatiques du Canada, à célébrer leurs nombreuses contributions, et à collaborer afin de bâtir un Canada plus inclusif. »

Vous pouvez également suivre les comptes de médias sociaux d'IRCC :

www.facebook.com/CitCanada

https://twitter.com/CitImmCanFR

www.instagram.com/CitImmCanada

www.youtube.com/CitImmCanada

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Alexander Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-404-9121, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca