Le ministre Mathieu Lévesque convie le nouveau Conseil des régions

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, est fier d'annoncer qu'une première rencontre officielle du Conseil des régions s'est déroulée aujourd'hui, réunissant les députées et députés désignés pour représenter les 17 régions administratives.

Ce conseil a été créé afin d'assurer la force de la représentation des régions au sein du gouvernement du Québec. Les rencontres, qui se tiendront toutes les deux semaines, permettront aux membres de mettre à l'ordre du jour divers enjeux régionaux en vue de favoriser leur prise en compte dans les décisions et orientations gouvernementales, afin d'adapter ces dernières aux réalités régionales.

Les membres du Conseil sont les suivants :

M. Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, région du Bas-Saint-Laurent;

M me Nancy Guillemette, députée de Roberval, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

M. Jean-François Simard, député de Montmorency, région de la Capitale-Nationale;

M. Simon Allaire, député de Maskinongé, région de la Mauricie;

M me Geneviève Hébert, députée de Saint-François, région de l'Estrie;

M me Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, région de Montréal;

M me Suzanne Tremblay, députée de Hull, région de l'Outaouais;

M me Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, région de l'Abitibi-Témiscamingue;

M. Yves Montigny, député de René-Lévesque, région de la Côte-Nord;

M. Denis Lamothe, député d'Ungava, région du Nord-du-Québec;

M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

M me Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, région de la Chaudière-Appalaches;

M me Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, région de Laval;

M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, région de Lanaudière;

M me Chantale Jeannotte, députée de Labelle, région des Laurentides;

M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, région de la Montérégie (Est);

M me Audrey Bogemans, députée d'Iberville, région de la Montérégie (Centre et Ouest);

M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, région du Centre-du-Québec.

Citation :

« La création de ce conseil des régions envoie un message fort : nous voulons gagner en agilité et arrêter de proposer des solutions uniformes pour toutes les régions du Québec. Chacune d'elles a ses enjeux particuliers, et il faut les considérer si on souhaite répondre aux différents besoins. C'est en travaillant de concert, en s'inspirant des succès des autres et en priorisant des solutions concrètes que le Conseil des régions aura un réel effet sur la vie des Québécoises et des Québécois, aux quatre coins du Québec! »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Présidé par le ministre délégué aux Régions, le Conseil des régions relève du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le Conseil des régions regroupe 18 députés provenant de toutes les régions du Québec. Les 17 régions sont représentées; deux personnes représentent la Montérégie.

Le Conseil des régions tiendra ses rencontres toutes les deux semaines.

Les travaux seront orientés vers l'efficacité, avec une approche claire, ciblée et axée sur des résultats concrets.

Les députées et députés seront appuyés par des attachées et attachés régionaux afin d'assurer un lien étroit avec le terrain.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715; Information : Équipe des relations de presse : Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]