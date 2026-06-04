Toujours plus près de la jeunesse québécoise : 500 000 $ pour soutenir les organismes municipaux

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce une enveloppe de près de 500 000 $ pour renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien à la jeunesse.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, qui vise la mise en place d'initiatives concrètes pour soutenir les organismes municipaux dans le développement de leur expertise jeunesse, entre autres en intégrant davantage les jeunes de 15 à 29 ans dans la vie municipale. Ces initiatives permettront de favoriser leur participation citoyenne et de renforcer leur sentiment d'appartenance à leur communauté.

L'appel de projets 2026-2027 débutera le 15 juin prochain. Il s'agit du 8e appel dans le cadre de ce programme depuis 2017. Les organismes admissibles auront jusqu'au 25 septembre 2026 pour soumettre leur projet.

Citation :

« Je suis particulièrement fier du fait que notre gouvernement continue d'investir dans ce programme qui offre l'opportunité aux jeunes de s'impliquer et de participer à la vie municipale en fonction de leur propre vision, selon leurs intérêts et leurs préoccupations. Il permet de bâtir des ponts entre les générations et de préparer maintenant l'avenir de leur collectivité. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Depuis le lancement du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, 76 initiatives provenant des 17 régions du Québec ont été retenues, pour un financement maximum de 50 000 $ par projet.

Sont admissibles au Programme les municipalités régionales de comté (MRC), les villes et agglomérations qui exercent certaines compétences de MRC, les municipalités hors MRC, les municipalités et les arrondissements de 2 000 personnes et plus, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les entreprises d'économie sociale et les organismes publics.

La mise en œuvre du Programme est assurée par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), avec le soutien d'un comité de partenaires composé du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec, de Citoyenneté jeunesse et du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]