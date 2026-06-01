Le gouvernement du Québec investit près de 1,9 M$ pour favoriser l'accès des jeunes à la culture

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque et la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel, annoncent l'attribution d'aides financières de 1 887 500 $ pour soutenir les activités parascolaires culturelles au Québec jusqu'en 2028.

Les sommes permettront notamment de créer des espaces propices à l'expression artistique et à l'engagement culturel des élèves de 12 à 17 ans. Elles favoriseront également la pratique culturelle parascolaire chez les étudiantes et étudiants du secondaire et stimuleront leur participation, tout en mettant de l'avant la langue française et les langues autochtones.

Grâce à son programme phare Secondaire en spectacle, ACLAM offre aux élèves une plateforme unique pour explorer les arts de la scène à travers des finales locales et régionales ainsi qu'un rendez-vous panquébécois. Ce rendez-vous se tenait à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam du 28 au 31 mai 2026.

Citations :

« Avec cet investissement, on donne aux jeunes des occasions concrètes de créer, de s'exprimer et de s'impliquer dans leur milieu. Les activités culturelles à l'école jouent un rôle essentiel : elles développent la confiance, stimulent la persévérance et permettent aux jeunes de découvrir leur potentiel. Nous sommes fiers d'appuyer ACLAM et de soutenir des expériences qui font une différence réelle dans leur parcours. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« L'école, c'est aussi un lieu où les jeunes découvrent leurs intérêts, développent leur confiance et trouvent des façons de s'exprimer. Les activités parascolaires font partie intégrante de cette expérience et contribuent à la réussite des élèves. En soutenant des initiatives comme Secondaire en spectacle, on permet à plus de jeunes de participer à la vie culturelle de leur école et de développer leur plein potentiel. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Créé en 1996 sous le nom de Secondaire en spectacle , ACLAM est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion des activités parascolaires culturelles dans les écoles secondaires du Québec.

, ACLAM est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion des activités parascolaires culturelles dans les écoles secondaires du Québec. Plus de 11 000 jeunes et 314 établissements scolaires participent aux activités d'ACLAM dans les 17 régions administratives du Québec.

Le financement a été ciblé dans les enjeux prioritaires du nouveau Plan d'action jeunesse.

Le Secrétariat à la Jeunesse finance ACLAM depuis 2015-2016.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du Secrétariat à la Jeunesse, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]