OTTAWA, ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Les personnes qui voyagent d'une région du monde à une autre doivent avoir la certitude qu'elles ne seront pas exposées aux risques de sûreté et de sécurité que posent les conflits aux opérations aériennes civiles.

Depuis que le vol PS752 d'Ukraine International Airlines a été abattu près de Téhéran en Iran, le 8 janvier 2020, le Canada et ses partenaires étrangers s'efforcent d'améliorer la sécurité et la sûreté du transport aérien dans le monde en tentant d'éliminer les lacunes dans la façon dont le secteur de l'aviation civile gère les zones de conflit.

C'est aujourd'hui la Journée annuelle de l'aviation civile internationale, qui célèbre la collaboration entre les partenaires mondiaux de l'aviation pour faire progresser l'aviation civile au Canada et dans le monde. C'est aussi une journée en mémoire des victimes ayant péri lors de catastrophes aériennes et pour réfléchir aux meilleures stratégies pour renforcer la sûreté et de la sécurité des transporteurs aériens commerciaux.

Demain, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, prononcera une allocution à l'ouverture du premier forum sur la sécurité aérienne organisé virtuellement par Transports Canada. Le forum sur la sécurité aérienne est le premier forum international à être axé sur la sécurité de l'aviation civile au-dessus des zones de conflit. Ce forum réunira des experts de 71 pays, d'organisations internationales et du secteur de l'aviation civile afin qu'ils :

échangent sur les pratiques exemplaires de gestion des risques dans les zones de conflit;

favorisent l'échange de renseignements et un dialogue élargi entre les parties au sujet des enjeux actuels dans le domaine de l'aviation;

préconisent la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui aident les partenaires à l'international à gérer les risques pour la sécurité aérienne.

Le secteur de l'aviation joue un rôle essentiel dans la capacité à transporter des personnes dans le monde. Toutefois, les services essentiels qu'il fournit ne sont pas à l'abri des risques pour la sécurité et la sûreté que les conflits armés font peser sur les activités aériennes civiles. Le forum sur la sécurité aérienne représente le point culminant des efforts du gouvernement du Canada pour poursuivre l'initiative sur la sécurité aérienne annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en février 2020.

Citations

« Le Canada est fier d'accueillir le premier forum sur la sécurité aérienne. Cette activité nous permet de faire des progrès substantiels pour faire face aux risques que posent les zones de conflit à l'aviation civile. Ces risques ne peuvent pas être gérés efficacement au cas par cas, de manière bilatérale ou entre un nombre limité de pays et d'organisations. Les partenaires étrangers de l'aviation doivent s'unir pour concevoir un système solide capable de protéger les activités aériennes civiles pour tous les transporteurs aériens et toutes les trajectoires de vol. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'initiative sur la sécurité aérienne est un élément essentiel des efforts déployés par le Canada pour rendre le monde plus sécuritaire pour l'aviation civile à la suite de la tragédie du vol PS752. Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous pouvons faire tout notre possible pour combler les lacunes qui ont rendu cette tragédie possible. Je suis convaincu que grâce à la bonne volonté et à l'engagement ferme de la communauté internationale, des tragédies semblables pourront être évitées dans l'avenir. C'est le moindre que nous puissions faire en mémoire des victimes. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

