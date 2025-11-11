OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon fera une annonce à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine pour souligner les investissements du budget fédéral visant à bâtir de grandes infrastructures.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date

Le 12 novembre 2025

Heure (locale)

9:00 a.m. (heure de l'Atlantique)

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Les médias peuvent s'adresser à : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected]; Relations média, Transport Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]