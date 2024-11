GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés et capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon, a annoncé la nomination de quatre nouveaux membres au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail à compter du 11 octobre 2024.

Les personnes nommées sont :

Daniel Campbell - Gouverneur représentant l'Île‑du‑Prince‑Édouard (mandat de quatre ans);

- Gouverneur représentant l'Île‑du‑Prince‑Édouard (mandat de quatre ans); Kevin Mooney - Gouverneur représentant la Saskatchewan (mandat de quatre ans);

- Gouverneur représentant la (mandat de quatre ans); Scott Nauss - Gouverneur représentant la Nouvelle‑Écosse (mandat de quatre ans);

- Gouverneur représentant la Nouvelle‑Écosse (mandat de quatre ans); Todd McDonald - Gouverneur représentant la Colombie‑Britannique (mandat de quatre ans).

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Il vise à promouvoir le mieux‑être des travailleurs partout au Canada en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux‑être dans les milieux de travail à l'échelle du pays.

Le Conseil des gouverneurs est un conseil tripartite qui réunit des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des employeurs et des travailleurs. Il offre une orientation stratégique, fait preuve de leadership et fournit de l'encadrement ainsi que des conseils au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Ce modèle de gouvernance équilibré et impartial permet au Centre de continuer d'offrir des ressources fiables et complètes sur la santé et la sécurité au travail, qui contribuent à rendre les milieux de travail sûrs pour tous.

Citation

« Je suis ravi d'accueillir Daniel Campbell, Kevin Mooney, Scott Nauss et Todd McDonald au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Leur expertise et leur dévouement seront des atouts importants qui contribueront à rendre les milieux de travail plus sûrs et plus sains partout au Canada. Je les remercie de leur engagement et j'ai hâte de voir l'excellent travail qu'ils accompliront avec le Centre, les syndicats et les employeurs. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon

Fait en bref

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail est un établissement public fédéral se rapportant au Parlement du Canada par l'entremise du ministre du Travail.

