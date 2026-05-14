VANCOUVER, BC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et LNG Canada ont convenu de renforcer leur coopération en matière d'investissement et de prendre des mesures conjointes afin de finaliser les derniers éléments nécessaires à l'appui d'une éventuelle décision d'investissement finale (DFI) en 2026 portant sur le projet d'expansion de la phase 2, puisqu'il s'agit d'un projet d'importance capitale pour le pays et la province, qui a été renvoyé par le premier ministre au Bureau des grands projets en septembre 2025.

Cet accord fait suite à une décision prise le 1er mai 2026 par les partenaires de la coentreprise de LNG Canada d'approuver l'octroi de plusieurs centaines de millions de dollars de financement supplémentaire afin de mener à terme des volets de travaux critiques en vue d'une éventuelle DFI d'ici la fin de l'année.

Sous réserve de progrès satisfaisants, les fonds seraient accordés à des travaux d'ingénierie supplémentaires, à la passation éventuelle de commandes d'équipements à long délai de livraison, à la poursuite des ententes avec les Premières Nations, à la finalisation des aspects commerciaux liés au pipeline et à la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à la poursuite des travaux de construction au terminal maritime de transbordement de LNG Canada. Toute DFI demeure assujettie au fait que les partenaires de la coentreprise répondent, de manière indépendante, à l'ensemble des exigences commerciales, fiscales, réglementaires et de gouvernance.

L'accord de coopération repose sur quatre objectifs communs :

Travailler en collaboration avec les Premières Nations dans le cadre du projet d'expansion de la phase 2 de LNG Canada; Renforcer la compétitivité du Canada et la création d'un bon climat pour les investissements aux niveaux local, provincial et national; Favoriser la création d'emplois et offrir des possibilités de formation; Diversifier davantage les marchés d'exportation et accroître l'approvisionnement sécurisé en GNL canadien produit de façon responsable à nos alliés à grande échelle, à un moment critique où le Canada cherche à développer et à renforcer un réseau commercial international plus robuste.

Un investissement dans la phase 2 pourrait permettre au Canada de se classer parmi les cinq principaux exportateurs mondiaux de GNL, ce qui contribuerait à la réalisation des ambitions du pays de devenir une superpuissance énergétique. En s'appuyant sur l'avantage du Canada en matière de durabilité et de sa compétitivité du côté des prix, les émissions de la phase 2 devraient être inférieures de 35 % à celles des installations de GNL les plus performantes au monde et de 60 % par rapport à la moyenne mondiale. Ce projet pourrait aussi créer des milliers d'emplois bien rémunérés pendant les travaux de construction et apporter la prospérité nécessaire pour soutenir des services publics solides dont dépendent les Britanno-Colombiens, ainsi que l'ensemble des Canadiens.

« L'été dernier, la phase 1 de LNG Canada a inauguré une nouvelle ère de leadership canadien dans le secteur de l'énergie en expédiant une première cargaison de gaz naturel liquéfié à des clients à l'international. Dans la foulée du renvoi de la phase 2 au Bureau fédéral des grands projets, et en collaboration avec la Colombie-Britannique, LNG Canada et des leaders des Premières Nations, nous visons encore plus haut - et cette ambition porte ses fruits. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante et prometteuse dans notre projet de bâtir un Canada fort, prospère et souverain, et notre gouvernement est fier d'y contribuer. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne des progrès que nous réalisons pour faire progresser des projets essentiels tels que l'expansion de LNG Canada, qui constitue la 2e phase du projet, ainsi que de la volonté du gouvernement du Canada d'avancer plus rapidement et de manière plus coordonnée. Grâce aux efforts concertés décrits dans cet accord, nous contribuerons à ouvrir des possibilités économiques, à créer des emplois de qualité pour les Canadiens, à renforcer nos liens commerciaux avec nos alliés internationaux et à aider le Canada à acquérir le statut de principal exportateur d'énergie propre, produite de manière responsable. Voilà concrètement comment la collaboration peut aider le Canada à bâtir un avenir plus durable et plus prospère. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans l'édification d'un avenir plus prometteur et plus autonome pour ce pays que nous chérissons. La phase 2 de LNG Canada se traduirait par davantage d'emplois dans les métiers spécialisés, davantage d'occasions pour les entreprises locales, davantage de recettes pour les services publics et des salaires plus élevés pour subvenir aux besoins des familles en Colombie-Britannique. En cette période d'incertitude mondiale, la Colombie-Britannique et le Canada montrent au monde entier que nous sommes un partenaire fiable, doté des ressources, de la main-d'œuvre et des ports nécessaires pour contribuer à répondre à la demande croissante d'énergie, tout en apportant la prospérité ici, chez nous. »

David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Cette coopération accrue tisse des liens encore plus étroits entre LNG Canada, les partenaires de sa coentreprise, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada à l'heure où nous nous employons à prendre une éventuelle décision finale d'investissement. Le moment est venu de collaborer avec résolution pour remplir toutes les conditions nécessaires à la prise d'une décision positive et pour saisir une occasion sans précédent susceptible d'accroître considérablement la production de GNL fiable et produit de façon responsable en Colombie-Britannique pour les décennies à venir. »

Chris Cooper, président-directeur général de LNG Canada

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]