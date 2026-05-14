VANCOUVER, BC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce concernant le gaz naturel liquéfié. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, l'honorable David Eby, et du ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique, l'honorable Adrian Dix. Un point de presse suivra.

Date : Le jeudi 14 mai 2026

Heure : 14 h 30 (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]