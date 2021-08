Le gouvernement du Canada appuie la réouverture des établissements culturels

HAMILTON, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à appuyer les espaces culturels qui mettent les arts et le patrimoine à la portée de tout le monde.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, se trouvait aujourd'hui à Hamilton, où il a rencontré des membres de l'équipe de direction de l'Art Gallery of Hamilton (AGH), qu'il a ensuite visitée. L'AGH a rouvert ses portes au public le 22 juillet 2021, après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en Ontario.

L'AGH a récemment reçu un financement de 212 130 dollars dans le cadre du Programme d'aide aux musées pour soutenir une de ses expositions à venir, soit Tom Thomson? The Art of Authentication. Cette exposition porte sur le fascinant travail de détective nécessaire pour authentifier des œuvres d'art. Celle-ci devrait ouvrir ses portes à l'AGH en septembre 2021 avant d'être présentée à l'Agnes Etherington Art Centre de Kingston (Ontario) en 2022.

Dernièrement, l'AGH a également reçu un montant de 112 875 dollars grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels pour financer une étude de faisabilité approfondie en vue de la réalisation d'un important projet de rénovation et d'agrandissement de ses installations.

Citations

« Les investissements dans les arts et la culture contribuent à bâtir des collectivités dynamiques et unies. Ce fut un plaisir de visiter l'Art Gallery of Hamilton aujourd'hui et de rencontrer des membres de son équipe de direction. Le gouvernement du Canada appuie ce musée depuis longtemps, et j'en suis fier, surtout après avoir vu de mes propres yeux ses importantes collections et constaté la façon dont elles sont conservées, présentées et mises à la portée des visiteurs et des résidents de cette ville dynamique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis heureuse que mon collègue, le ministre Guilbeault, ait eu l'occasion de rencontrer l'équipe de l'Art Gallery of Hamilton, qui a été au cœur de la renaissance culturelle de Hamilton. Le secteur culturel a été durement touché par la pandémie. Notre gouvernement en est conscient. Depuis 2015, nous faisons du soutien aux institutions culturelles une priorité essentielle. À l'heure de la réouverture du Canada, j'invite les gens à se faire un devoir de découvrir la merveilleuse scène artistique et culturelle de Hamilton et du Canada. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton Ouest-Ancaster-Dundas

« Nous avons l'honneur d'accueillir le ministre Guilbeault à l'Art Gallery of Hamilton, le plus ancien et le plus grand musée d'art de la région. Les organismes artistiques et culturels contribuent grandement à la vitalité économique et à la qualité de vie des communautés. Ils mettent également en lumière la diversité de l'identité et de l'histoire culturelle du Canada. La pandémie mondiale a eu des effets dévastateurs sur les organismes voués aux arts et à la culture, c'est pourquoi l'appui continu du gouvernement fédéral a été si essentiel à notre pérennité. »

- Shelley Falconer, présidente-directrice générale, Art Gallery of Hamilton

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif, dont les centres créatifs, et à mettre les arts et la culture à la portée de la population canadienne. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Il favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'acquisition de connaissances, de compétences et de pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

L'Art Gallery of Hamilton collectionne, conserve, expose et interprète des œuvres d'art pour le public de Hamilton et d'ailleurs. Fondée en 1914, elle se classe au troisième rang des plus grands musées d'art public en Ontario, en plus d'être la plus ancienne et la plus grande galerie du Sud-Ouest de l'Ontario. Elle compte dans sa collection plus de 10 000 œuvres, lesquelles portent principalement sur l'art historique canadien, international et contemporain.

Liens connexes

