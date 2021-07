Weigl Educational Publishers, qui recevra 1 653 000 dollars, est le dernier bénéficiaire de l'Alberta retenu lors du quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes sont uniques et elles sont reconnues dans le monde entier. Le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à accéder aux marchés mondiaux et à réaliser pleinement leur potentiel. De fait, le programme Exportation créative Canada a été conçu pour soutenir nos industries créatives pour qu'elles répondent à la demande internationale et qu'elles fassent connaître au reste de la planète l'étendue de leur talent et de leur créativité. Ainsi donc, notre pays se détachera du peloton et se distinguera en tant que chef de file de l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé le nom du dernier bénéficiaire albertain retenu lors du quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada. Weigl Educational Publishers (Weigl) a reçu 1 653 000 dollars pour mettre de l'avant sa stratégie d'exportation.

Weigl est une maison d'édition scolaire sise à Calgary. Sa mission et son mandat consistent à publier du matériel didactique destiné à une clientèle allant de la maternelle à la 12e année, et qui captive et enrichit l'imagination des jeunes. Selon le plan de Weigl, la société prévoit exporter et vendre son contenu numérique aux écoles et aux bibliothèques, ainsi qu'à d'autres clients qui ne connaissent actuellement pas ses produits. Sa stratégie de marketing sera axée sur la vente directe aux États-Unis et ailleurs dans le monde de sa plateforme et du contenu numérique existants de manière à accroître les ventes directes par abonnement.

Le quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme de financement Exportation créative Canada est assorti d'une enveloppe totale de 8 478 000 dollars. Des fonds ont aussi été versés à des bénéficiaires de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. L'aide financière permettra de soutenir 18 différents projets créatifs menés par divers acteurs au pays, y compris des industries des secteurs de l'audiovisuel, du multimédia interactif numérique, de la musique, des arts de la scène, de l'édition, des arts visuels et du design.

L'exportation est essentielle pour le secteur créatif du Canada. Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien vise à aider les industries du pays à atteindre leurs objectifs en matière d'exportation et à promouvoir les œuvres canadiennes à l'étranger. L'aide apportée aux créateurs canadiens pour qu'ils brillent sur la scène internationale rejaillira aussi à la maison, car elle entraînera des retombées économiques importantes, créera des emplois et favorisera la prospérité sociale.

Le programme Exportation créative Canada offre un financement à des organismes canadiens pour des projets générant des recettes associées à l'exportation du contenu créatif canadien. Le programme a pour mission d'accroître la visibilité des œuvres créatives canadiennes sur le marché international et d'aider les industries créatives canadiennes à améliorer la rentabilité de leurs exportations.

« Le programme Exportation créative Canada appuie les créateurs canadiens qui œuvrent dans divers secteurs pour qu'ils étendent leurs activités dans le monde entier. Le gouvernement du Canada est un fidèle allié des industries créatives canadiennes, et nous sommes fiers de soutenir leur croissance et leur conquête du marché mondial. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Bénéficiaire de l'Alberta

Weigl Educational Publishers - Multimédia interactif numérique et édition

Bénéficiaires de la Colombie-Britannique

DreamRider Productions - Audiovisuel, musique et multimédia interactif numérique

- Audiovisuel, musique et multimédia interactif numérique Palco Music (Blue Frog Studios) - Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique

- Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique Wizard Games - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

Bénéficiaires du Québec

Recherche Antimodular - Audiovisuel, arts visuels et musique

- Audiovisuel, arts visuels et musique Daily tous les jours (Andraos & Mongiat) - Conception, arts visuels et musique

- Conception, arts visuels et musique Expériences Infinity - Audiovisuel, arts visuels et multimédia interactif numérique

- Audiovisuel, arts visuels et multimédia interactif numérique Créations luminaires Lambert et Fils - Conception

- Conception Les productions Le Cirque Éloize - Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique

- Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique Les 7 doigts de la main - Arts de la scène et multimédia interactif numérique

- Arts de la scène et multimédia interactif numérique Machine de cirque - Arts de la scène

- Arts de la scène Minority Media - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

- Multimédia interactif numérique et audiovisuel MRUA International - Arts de la scène, musique et multimédia interactif numérique

Bénéficiaires de l'Ontario

Blue Ant Media - Audiovisuel

- Audiovisuel Les Éditions DC Canada Education (DCCED) - Édition et multimédia interactif numérique

- Édition et multimédia interactif numérique HitGrab - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

- Multimédia interactif numérique et audiovisuel Lighthouse Immersive - Arts visuels, multimédia interactif numérique et musique

- Arts visuels, multimédia interactif numérique et musique The Heliconia Press - Audiovisuel

En 2018, les exportations de produits créatifs du Canada se sont chiffrées à 17 milliards de dollars. Cette somme représente 2,4 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture a créé environ 673 000 emplois directs et d'innombrables emplois indirects. Il représente également 2,6 p. 100 du produit intérieur brut global du Canada à une valeur de 57,1 milliards de dollars.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes œuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif avec succès. De cette façon, le gouvernement aide le secteur canadien de la création à rayonner sur la scène internationale.

Depuis la création d'Exportation créative Canada en 2018, 63 organismes du secteur de la création ont reçu un total de 31 102 704 dollars.

Patrimoine canadien acceptera cet automne de nouvelles demandes lors du cinquième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada pour des projets dont les dépenses seront engagées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

