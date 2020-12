Le gouvernement du Canada annonce la nomination d'Annie Talbot à titre de secrétaire de la Commission des champs de bataille nationaux

GATINEAU, QC, le 2 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Annie Talbot au poste à temps plein de secrétaire de la Commission des champs de bataille nationaux. Le mandat est de quatre ans.

Bien connue des milieux culturel et philanthropique du Québec, Mme Talbot cumule près de 30 ans d'expérience professionnelle dans le secteur culturel. Elle a entre autres travaillé pour le compte de l'Orchestre symphonique de Québec, du Festival d'été de Québec, du Palais Montcalm, du Musée de la civilisation et de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. De plus, elle a œuvré auprès de la Fondation La Presse, qui a été créée en 2018 dans le but de diversifier les sources de revenus de l'organe de presse publiant le quotidien La Presse. Mme Talbot a consacré une grande partie de sa carrière à resserrer les liens entre les entreprises et les secteurs culturel et philanthropique.

La Commission des champs de bataille nationaux est une agence du gouvernement fédéral et fait partie du portefeuille du ministre du Patrimoine canadien. Elle gère le parc des Champs-de-Bataille de Québec et préserve cet héritage historique pour que la population bénéficie de ses richesses. Font partie du parc : les plaines d'Abraham (commémorant le lieu de la bataille des plaines d'Abraham de 1759) et le parc des Braves (commémorant le lieu de la bataille de Sainte-Foy de 1760). Ce parc urbain est l'un des plus grands et des plus prestigieux au monde. Il attire chaque année environ quatre millions de visiteurs.

La Commission des champs de bataille nationaux a pour objectif de mettre en valeur les volets historique, culturel, récréatif, naturel et scientifique qui caractérisent le parc des Champs-de-Bataille. Elle préserve aussi les monuments et biens patrimoniaux du parc, en plus d'organiser une gamme d'activités et de programmes à l'intention des Canadiens.

« À titre de chef de la Commission, le secrétaire fournit à l'organisation, par son orientation stratégique, leadership et lignes directrices. Je suis certain que Mme Talbot possède les compétences nécessaires afin de proposer une vision et d'assurer une direction qui seront des gages de succès pour la Commission des champs de bataille de telle sorte qu'elle continuera, par l'entremise de ses activités et programmes, de faire vivre aux Canadiens et Canadiennes des expériences enrichissantes. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Mme Talbot, grâce à sa vaste expérience en gestion de niveau supérieur dans les secteurs culturel et philanthropique, sera un atout précieux pour la Commission des champs de bataille nationaux. Au nom des membres du conseil d'administration, je salue sa nomination et je me réjouis à l'idée de travailler à ses côtés pour mener à bien le mandat de la Commission, qui consiste à préserver et à mettre en valeur l'héritage historique de cet important site dans l'histoire du Canada. »

-- M. Jean Robert, président du conseil d'administration de la Commission des champs de bataille nationaux

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

