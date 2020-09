Le gouvernement du Canada est déterminé à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation

GATINEAU, QC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui un appui à 200 projets visant à commémorer l'histoire et les séquelles des pensionnats.

Le budget de 2019 prévoyait un investissement de 7 millions de dollars pour commémorer l'histoire et les séquelles des pensionnats. En 2019-2020, le gouvernement du Canada a investi dans six projets nationaux de grande envergure ayant pour but de sensibiliser la population à ce sombre chapitre de l'histoire canadienne. En 2020-2021, 200 organismes et communautés recevront du financement pour tenir des activités et projets commémoratifs adaptés à des faits historiques, des réalités et des besoins précis.

En outre, le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Hier, il a déposé un projet de loi visant à établir la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (appel à l'action no 80). De plus, notre gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre l'appel à l'action no 81 ayant trait à l'érection, dans la ville d'Ottawa, d'un monument national sur les pensionnats.

Pour coïncider avec la Journée du chandail orange qui a lieu le 30 septembre, le Centre national pour la vérité et la réconciliation organisera un rassemblement virtuel s'adressant aux élèves des quatre coins du pays. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cette importante activité qui permettra aux jeunes Canadiens et Canadiennes d'en apprendre plus au sujet des pensionnats de la bouche même des survivants, des Aînés, des gardiens du savoir, des artistes et des dirigeants de nations et de groupes culturels de partout au pays.

Le gouvernement du Canada est résolu à favoriser la réconciliation et à veiller à ce que nous n'oubliions jamais l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats.

Citations

« Aujourd'hui, notre gouvernement rend hommage aux milliers de survivants des pensionnats et se tient à leurs côtés et à ceux de leur famille. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai fait cette annonce aujourd'hui parce que nous sommes convaincus que chacun des projets retenus est fidèle à l'esprit de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, plus précisément l'appel à l'action no 80. En guise de soutien envers les survivants, nous encourageons les Canadiens et Canadiennes à se renseigner sur l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats, et sur les conséquences qu'ils ont encore aujourd'hui pour les peuples autochtones. Tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour cheminer vers la guérison, la vérité et la réconciliation. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Se souvenir et honorer les survivants des pensionnats est un élément essentiel du processus de réconciliation. Sans éducation et sans compréhension du passé, l'histoire risque de se répéter. Pour souligner l'importance de l'annonce d'aujourd'hui, le CNVR, en partenariat avec la Société du chandail orange, organise une journée d'apprentissage en ligne à laquelle plus de 500 000 élèves de la 5e à la 12e année se sont inscrits. Ils auront ainsi l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire du Canada et sur ce qu'il faut faire pour s'engager dans la guérison, l'espoir et la réconciliation. »

-- Ry Moran, directeur, Centre national pour la vérité et la réconciliation

Les faits en bref

Le Programme des célébrations et commémorations appuie les activités qui améliorent la connaissance et la compréhension de l'histoire et du patrimoine du Canada et qui donnent aux Canadiens l'occasion de participer à des activités et à des célébrations de commémoration d'importance nationale.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation accueille de façon permanente l'ensemble des déclarations, documents et autres matériels rassemblés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Produits connexes

Faire progresser la réconciliation en commémorant l'histoire et les séquelles laissées par les pensionnats

Coup d'envoi des consultations en vue de mettre en œuvre la Loi sur les langues autochtones

Liens connexes

Financement pour commémorer l'histoire et les séquelles des pensionnats indiens

Résolution des pensionnats indiens

Centre national pour la vérité et la réconciliation

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca