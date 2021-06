Le gouvernement du Canada a renouvelé le mandat de Marie Chapman à titre de directrice du Musée canadien de l'immigration du Quai 21

GATINEAU, QC, le 15 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de quatre ans de Marie Chapman à titre de directrice du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, à compter du 19 octobre 2021.

Marie Chapman a été nommée première directrice du Musée le 20 octobre 2011, et son mandat a été renouvelé en 2016. Mme Chapman a joué un rôle central dans la création du Musée et elle en a été la présidente-directrice générale de 2008 à 2011. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine du développement, du marketing et de la collecte de fonds pour l'Université Mount Allison, l'Université Dalhousie et la Fondation du Centre de soins de santé IWK, entre autres organisations. Sous sa direction, le Quai 21 est devenu un musée national doté des installations, de la technologie et de l'équipe nécessaires pour faire connaître l'histoire diversifiée de l'immigration canadienne aux visiteurs du Canada et du monde entier. Mme Chapman a obtenu un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en marketing de l'Université Mount Allison.

En tant que musée du portefeuille du Patrimoine canadien, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 explore le thème de l'immigration au Canada pour aider le public à comprendre les expériences des immigrants à leur arrivée au Canada. Il explore également le rôle crucial de l'immigration dans l'édification du pays ainsi que l'apport des immigrants à la culture, à l'économie et au mode de vie canadiens.

« Je suis très heureux que nous puissions compter sur le soutien continu de Marie Chapman, qui a reçu son premier mandat de directrice de l'institution après son ouverture officielle en 2011. Ce musée national unique continuera de tirer parti de ses vastes connaissances, de son expérience et de sa passion pour l'apport des nouveaux arrivants au Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, qui est entrée en vigueur en 1990. Conformément à la Loi, les présidents sont nommés par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

