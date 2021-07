Les cinq derniers bénéficiaires de l'Ontario retenus lors du quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada recevront en tout 2 280 000 dollars pour financer leur projet respectif

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes sont uniques et elles sont reconnues dans le monde entier. Le gouvernement du Canada est déterminé à les aider à accéder aux marchés mondiaux et à réaliser pleinement leur potentiel. De fait, le programme Exportation créative Canada a été conçu pour soutenir nos industries créatives afin qu'elles répondent à la demande internationale et qu'elles fassent connaître au reste de la planète l'étendue de leur talent et de leur créativité. Ainsi donc, notre pays se détachera du peloton et se distinguera en tant que chef de file de l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé le nom des cinq bénéficiaires de la province de l'Ontario retenus lors du quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada. Heliconia, Blue Ant Media, DC Canada Education Publishing, HitGrab et Lighthouse Immersive se sont partagé une enveloppe de 2 280 000 dollars qui les aidera à concrétiser leurs stratégies d'exportation.

Heliconia est une compagnie de production vidéo et télévisuelle primée, spécialisée dans les émissions d'aventures en plein air. Heliconia désire diffuser ses produits numériques dans cinq marchés internationaux. En facilitant la découvrabilité de ses contenus vidéo, Helicona compte imposer sa marque dans le domaine du tourisme et à l'étranger.

La société de télédiffusion télévisuelle Blue Ant Media mène des activités dans plusieurs domaines, notamment la production de propriété intellectuelle (PI), la distribution de PI internationale et l'exploitation de chaînes de télévision canadiennes et internationales. La société a lancé des marques de distributeur au Canada et dans plus de 120 pays, diffusant des centaines d'heures de programmation télévisuelle d'origine canadienne. Blue Ant Media adaptera sa stratégie de marketing de manière à faire connaître la marque Blue Ant Media et à accroître l'exportation de ses contenus vidéo aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Scandinavie, en Italie, en Inde et en Chine.

DC Canada Education Publishing est une petite maison d'édition novatrice spécialisée dans les livres, les jeux et la musique destinés à la clientèle jeunesse. À ce jour, elle a vendu des millions de livres sur le marché mondial. La maison d'édition a pour mandat de concevoir et de publier du matériel éducatif stimulant et novateur, tant pour les enfants que le personnel enseignant, et ce, partout dans le monde. DC Canada fera la promotion de sa toute nouvelle plateforme de lecture qui met en valeur des ouvrages récents rattachés au programme de français langue seconde.

Le studio de développement de jeux vidéo indépendant primé HitGrab est spécialisé dans la conception de jeux destinés aux marchés des applications mobiles pour joueurs occasionnels, de l'aventure passive, du jeu de casse-tête de plateforme et des jeux éducatifs. Il mise sur des produits particulièrement créatifs et divertissants conçus pour les ordinateurs personnels, les consoles et les appareils mobiles. Hitgrab fera la promotion de ses deux nouveaux produits prêts pour l'exportation : « Clan O'Conall » et « Language Quest », ce dernier étant son premier jeu éducatif.

Lighthouse Immersive crée des expériences artistiques numériques novatrices, les produit et les distribue dans ses galeries d'art numériques multiplexées. La mission de l'entreprise consiste à concevoir du contenu novateur immersif en un flot continu. Lighthouse Immersive prévoit exporter et exploiter son populaire concept d'espace immersif numérique multiplexé, lequel est sécuritaire en cette période de COVID-19, intitulé « Immersive Van Gogh ». Lighthouse Immersive inaugurera des lieux à vocation artistique Lighthouse dans plusieurs villes américaines.

Le quatrième appel de propositions lancé dans le cadre du programme de financement Exportation créative Canada est assorti d'une enveloppe totale de 8 478 000 dollars. Des fonds ont aussi été versés à des bénéficiaires de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec. L'aide financière permettra de soutenir 18 différents projets créatifs menés par divers acteurs au pays, y compris des industries des secteurs de l'audiovisuel, du multimédia interactif numérique, de la musique, des arts de la scène, de l'édition, des arts visuels et du design.

Les industries créatives canadiennes sont grandement tributaires des exportations. Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien aide les industries canadiennes à atteindre leurs objectifs sur la scène internationale et à faire rayonner les œuvres d'ici à l'étranger. La renommée des créateurs canadiens sur la scène internationale profite à l'ensemble des Canadiens, car elle entraîne de nombreuses retombées économiques, se traduit par la création d'emplois et contribue à la prospérité collective.

Le programme Exportation créative Canada offre un financement à des organismes canadiens pour des projets générant des recettes associées à l'exportation du contenu créatif canadien. Le programme a pour mission d'accroître la visibilité des œuvres créatives canadiennes sur le marché international et d'aider les industries créatives canadiennes à améliorer la rentabilité de leurs exportations.

Citations

« Dans le souci d'assurer la reprise économique en ces temps difficiles, le gouvernement du Canada est déterminé à fournir aux entreprises créatives du pays l'aide dont elles ont besoin pour se démarquer. Pour ce faire, il importe notamment qu'elles vendent leurs produits sur la scène mondiale. Grâce à des programmes tels qu'Exportation créative Canada, elles disposent, comme jamais auparavant, d'outils qui leur permettront de réaliser pleinement leur potentiel, et ce, partout dans le monde. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Bénéficiaire de l'Alberta

Weigl Educational Publishers - Multimédia interactif numérique et édition

- Multimédia interactif numérique et édition Bénéficiaires de la Colombie-Britannique

DreamRider Productions - Audiovisuel, musique et multimédia interactif numérique

- Audiovisuel, musique et multimédia interactif numérique Palco Music (Blue Frog Studios) - Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique

- Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique Wizard Games - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

Bénéficiaires du Québec

Recherche Antimodular - Audiovisuel, arts visuels et musique

- Audiovisuel, arts visuels et musique Daily tous les jours (Andraos & Mongiat) - Conception, arts visuels et musique

- Conception, arts visuels et musique Expériences Infinity - Audiovisuel, arts visuels et multimédia interactif numérique

- Audiovisuel, arts visuels et multimédia interactif numérique Créations luminaires Lambert et Fils - Conception

- Conception Les productions Le Cirque Éloize - Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique

- Arts de la scène, multimédia interactif numérique et musique Les 7 doigts de la main - Arts de la scène et multimédia interactif numérique

- Arts de la scène et multimédia interactif numérique Machine de cirque - Arts de la scène

- Arts de la scène Minority Media - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

- Multimédia interactif numérique et audiovisuel MRUA International - Arts de la scène, musique et multimédia interactif numérique

Bénéficiaires de l'Ontario

Blue Ant Media - Audiovisuel

- Audiovisuel DC Canada Education Publishing - Édition et multimédia interactif numérique

- Édition et multimédia interactif numérique HitGrab - Multimédia interactif numérique et audiovisuel

- Multimédia interactif numérique et audiovisuel Lighthouse Immersive - Arts visuels, multimédia interactif numérique et musique

- Arts visuels, multimédia interactif numérique et musique The Heliconia Press - Audiovisuel

En 2018, les exportations de produits créatifs du Canada se sont chiffrées à 17 milliards de dollars. Cette somme représente 2,4 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture a créé environ 673 000 emplois directs et d'innombrables emplois indirects. Il représente également 2,6 p. 100 du produit intérieur brut global du Canada à une valeur de 57,1 milliards de dollars.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes œuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif avec succès. De cette façon, le gouvernement aide le secteur canadien de la création à rayonner sur la scène internationale.

Depuis la création d'Exportation créative Canada en 2018, 63 organismes du secteur de la création ont reçu un total de 31 102 704 dollars.

Patrimoine canadien acceptera cet automne de nouvelles demandes lors du cinquième appel de propositions lancé dans le cadre du programme Exportation créative Canada pour des projets dont les dépenses seront engagées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

