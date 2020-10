M. Hashim, de Mississauga, en Ontario­, est un organisateur syndical et un défenseur des droits de la personne qui a consacré sa carrière à soutenir l'équité, l'inclusion et l'autonomisation des communautés. Au cours de la dernière décennie, il a travaillé au sein du mouvement syndical, plus récemment en tant qu'organisateur principal pour le Conseil du travail de la région de Toronto et de York, où il a plaidé en faveur de diverses questions, notamment de nombreuses mesures de lutte contre le racisme. Il est fermement engagé dans l'élaboration de politiques publiques visant à lutter contre la discrimination systémique et a travaillé à la création de possibilités pour les communautés marginalisées par l'entremise de bourses et d'accords sur les retombées locales. M. Hashim est membre du conseil d'administration de United Way of Greater Toronto et trésorier du conseil d'administration de l'Alliance urbaine sur les relations raciales. Il est également conseiller fondateur du Réseau canadien anti-haine.