Le gouvernement du Canada annonce la nomination de Narmin Ismail-Teja, de Calgary, au poste de vice-présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire

GATINEAU, QC, le 22 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Narmin Ismail-Teja, de Calgary, au poste de vice-présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire pour un mandat de trois ans, qui a débuté le 20 juin 2021. Mme Ismail-Teja est membre du conseil d'administration depuis 2019, et cette nomination a été le fruit d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Mme Ismail-Teja est directrice à [email protected] inc. depuis 1992. Elle possède une expérience en matière de gouvernance et de planification stratégique, ainsi qu'une expérience approfondie en matière de conseil, de formation et d'animation dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Outre son travail au sein d'[email protected], Mme Ismail-Teja s'investit dans plusieurs organismes qui lui tiennent à cœur, notamment, l'Agence Aga Khan pour la microfinance en Suisse, YMCA Canada, la fondation Famous 5, le Vertigo Theatre et plusieurs autres organismes établis à Calgary. En tant que membre actuelle du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire, elle comprend aussi très bien la vision et les priorités du Musée.

Le rôle principal du Musée canadien de l'histoire est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures.

Citations

« Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Narmin Ismail-Teja qui occupera le poste de vice-présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire. Je suis certain que son expérience en matière de justice sociale ainsi que ses connaissances et compétences acquises en tant que membre seront un atout. Son expertise sera utile à ce musée, qui pourra continuer de faire découvrir à la population canadienne les événements, les personnes et les courants qui ont marqué l'histoire. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le conseil d'administration est ravi de la nomination de Narmin Ismail-Teja au poste de vice-présidente. Son parcours professionnel dans le milieu des affaires et des organismes de bienfaisance lui a permis d'acquérir une vaste expérience en matière de direction stratégique, de développement d'équipe, d'engagement du personnel et de collaboration avec des publics nombreux et variés. Cette expérience sera extrêmement utile au conseil d'administration, tout comme à nos deux Musées nationaux d'histoire humaine et militaire, notamment dans l'orientation de leurs priorités au cours des prochaines années. »

- Carole Beaulieu, présidente du conseil d'administration, Musée canadien de l'histoire

Les faits en bref

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, adoptée en 1990. Conformément à la Loi, les présidents sont nommés par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

