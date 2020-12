OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le succès économique du Canada dépend de la fluidité de la chaîne d'approvisionnement du pays pour acheminer les produits de base canadiens vers les marchés, surtout à la lumière des défis posés par la pandémie actuelle de COVID-19.



Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a tenu l'édition d'automne 2020 de la Table ronde sur la chaîne d'approvisionnement des produits de base, une tribune de discussion pour les intervenants de la chaîne d'approvisionnement du Canada qui met l'accent sur la résilience, l'efficience et l'efficacité du réseau de transport ferroviaire de marchandises du Canada.

Cette réunion comprenait une discussion interactive qui a permis aux participants d'échanger des renseignements pertinents avec le ministre, d'exprimer leurs préoccupations et de cerner les possibilités et les solutions collaboratives potentielles aux problèmes de rendement de leurs chaînes d'approvisionnement.

La Table ronde sur la chaîne d'approvisionnement des produits de base a également favorisé des discussions collaboratives sur les sujets suivants :

les questions de logistique et de capacité;

les marchés nationaux et internationaux, et les tendances du commerce;

les solutions collaboratives potentielles aux inefficacités du réseau de transport;

les mesures du rendement de la chaîne d'approvisionnement;

les réponses aux principaux événements liés au transport ferroviaire et à la chaîne d'approvisionnement, tels que la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de cette réunion, le ministre Garneau a lancé la prochaine phase de consultations sur le projet de règlement préliminaire de Transports Canada visant à recueillir de nouvelles données auprès des compagnies ferroviaires de classe 1, y compris de plus amples renseignements sur le service et sur le rendement qui seraient rendus publics.

La période de consultation commence aujourd'hui et les commentaires écrits sur le projet seront acceptés jusqu'au 26 février 2021.

L'amélioration des renseignements sur le service et le rendement recueillis pour le secteur canadien du transport ferroviaire de marchandises aidera à atteindre l'objectif fixé par le gouvernement du Canada visant à accroître la transparence du secteur afin de faire progresser les travaux entamés dans le cadre de la Loi sur la modernisation des transports.

L'accès à des renseignements détaillés sur les services et le rendement du secteur ferroviaire canadien contribuera à des échanges encore plus fructueux entre les membres de la chaîne d'approvisionnement alors qu'ils travaillent à acheminer les produits canadiens vers les différents marchés afin d'appuyer la réussite économique du Canada et sa reprise après les effets de la pandémie.

Le ministre Garneau a profité de la réunion pour saluer le travail essentiel effectué par les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement du Canada et a exprimé ses plus sincères remerciements pour les efforts coordonnés et continus visant à poursuivre l'acheminement des produits canadiens vers les marchés en pleine pandémie.

« Je me réjouis des discussions ouvertes et transparentes tenues avec les participants de la Table ronde sur la chaîne d'approvisionnement des produits de base dans le but de trouver des moyens viables contribuant à améliorer la fluidité de notre chaîne d'approvisionnement, un facteur qui sera déterminant pour la reprise économique du Canada. J'attends également avec impatience les prochains commentaires sur les exigences proposées de déclaration pour le transport ferroviaire de marchandises. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

La Table ronde sur la chaîne d'approvisionnement des produits de base est ouverte aux intervenants qui participent à la production et à l'expédition de marchandises (entre les provinces canadiennes et à l'échelle internationale), aux fournisseurs de transport de marchandises (y compris les chemins de fer, les ports, les terminaux, les services maritimes) et aux régulateurs du transport national et international de marchandises.





La Loi sur la modernisation des transports, qui est entrée en vigueur en 2018, a amélioré la transparence en introduisant de nouvelles exigences qui obligent les compagnies ferroviaires de classe 1 à rendre compte de leurs activités au Canada .

