Le ministre Garneau appuie l'engagement sur la sécurité et la sûreté aériennes lors du forum sur la sécurité aérienne

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Le Canada et ses partenaires étrangers sont unis dans leur engagement à améliorer la sécurité du transport aérien depuis que le vol PS752 d'Ukraine International Airlines a été tragiquement abattu en Iran, en janvier 2020.

Hier, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a prononcé une allocution à l'ouverture du premier forum annuel sur la sécurité aérienne organisé virtuellement par Transports Canada. Le forum sur la sécurité aérienne est le premier forum international portant sur la sécurité de l'aviation civile au-dessus des zones de conflit. Ce forum a réuni des participants de 81 pays et régions, d'organisations internationales ainsi que du secteur de l'aviation civile. Les conférenciers ont discuté des menaces se posant à l'heure actuelle, ont présenté des leçons apprises et échangé sur les pratiques exemplaires pour aller de l'avant afin de réduire les risques pour les appareils qui volent au-dessus ou à proximité des zones de conflit.

Dans son allocution, le ministre Garneau a exhorté les pays qui ne l'avaient pas encore fait à appuyer la Déclaration d'engagement sur la sécurité aérienne, un engagement mondial à faire progresser la sécurité aérienne. Cette déclaration d'engagement renforce l'importance de la sécurité des activités d'aviation civile dans le monde entier et appelle les pays à renouveler leur engagement envers une approche globale pour tenter d'éliminer les risques que posent les zones de conflit. Le ministre a pris note de l'approbation des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Ukraine, la France, le Royaume-Uni, la république de Corée, l'Islande, la Géorgie, les Pays-Bas, le Japon, la Grèce, l'Organisation des services de navigation aérienne civile et l'Association internationale du transport aérien, et attend avec impatience l'approbation d'autres pays dans les semaines à venir.

« Le Canada est heureux de voir ses partenaires étrangers appuyer la Déclaration d'engagement sur la sécurité aérienne, réitérant ainsi leur engagement à travailler de concert pour mieux gérer les risques pour l'aviation civile. J'appelle les autres pays à affirmer leur engagement envers une approche globale pour faire face aux risques que posent les zones de conflit. Le Canada reste un ardent défenseur du changement au niveau international et il est résolu à améliorer la sûreté et la sécurité du transport aérien dans le monde entier afin de prévenir de futures tragédies. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le Canada est fier d'avoir accueilli le premier forum sur la sécurité aérienne et d'avoir été témoin de l'engagement de ses partenaires étrangers à réduire les risques pour l'aviation civile. Des voyages aériens sûrs et sécuritaires seront plus importants que jamais lorsque le monde sortira de la pandémie mondiale. Nous invitons les pays de toute la planète à unir leurs efforts aux nôtres pour faire en sorte que tous les citoyens puissent voyager en sécurité. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

