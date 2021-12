HALIFAX, NS, le 8 déc. 2021 /CNW/ - En tant que membre fondateur de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui contribue grandement à la paix et à la sécurité internationales, le Canada joue un rôle de premier plan en s'assurant que l'OTAN est en mesure de réinstaller tous les membres du personnel afghans évacués. Dans le cadre de l'engagement d'accueillir des réfugiés afghans, le gouvernement réinstalle jusqu'à 472 membres du personnel recruté sur place désignés par l'OTAN et les membres de leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a offert un accueil virtuel chaleureux à plus de 265 membres du personnel de l'OTAN recrutés sur place et à leurs familles qui ont atterri à l'aéroport international Stanfield d'Halifax. Une centaine d'entre eux s'établiront en Nouvelle-Écosse alors que les autres poursuivront leur trajet vers leurs nouveaux lieux de résidence ailleurs au pays.

Ces anciens employés de l'OTAN sont arrivés au Canada à partir d'un pays tiers où ils ont été temporairement installés depuis leur départ de l'Afghanistan. Ils font partie de l'engagement du gouvernement du Canada d'accueillir 15 000 personnes dans le cadre de son programme humanitaire spécial pour les réfugiés afghans.

En tant que réfugiés pris en charge par le gouvernement, ces nouveaux arrivants peuvent compter sur l'aide des fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation, comme l'Immigrant Services Association of Nova Scotia, pour obtenir un soutien à court et à long terme. Il s'agit notamment de les aider à trouver un logement permanent et de leur fournir de l'information sur la recherche d'emploi, l'amélioration de leurs compétences linguistiques et la vie au Canada en général.

Jusqu'à présent, les Canadiens ont fourni un appui exceptionnel aux réfugiés afghans. Les particuliers et les entreprises qui cherchent à participer par le bénévolat, les dons, le parrainage ou le soutien des efforts de réinstallation en général peuvent en apprendre davantage sur comment les Canadiens peuvent aider.

« Le Canada est fier d'accueillir les réfugiés qui ont travaillé comme membres du personnel de l'OTAN recrutés sur place en Afghanistan et dont la vie était ainsi en danger. À tous les Afghans qui sont arrivés aujourd'hui, bienvenue chez vous. Grâce au dévouement de nos organismes d'aide à la réinstallation, ils commencent déjà leur nouvelle vie au Canada, et je sais que les Canadiens sont impatients de les faire se sentir chez eux. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Nouvelle-Écosse est fière d'offrir un refuge sûr aux Afghans qui fuient des circonstances inimaginables pour construire une nouvelle vie. Je sais que les Néo-Écossais ouvriront leur cœur aux nouveaux arrivants et les accueilleront dans nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités. Nous sommes ici pour les soutenir dans leur transition vers leur nouveau foyer. Ce sont des Néo-Écossais maintenant, et nous nous occupons des nôtres. »

- L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes prêts à accueillir les réfugiés afghans qui sont arrivés aujourd'hui en Nouvelle-Écosse et nous sommes honorés de participer à cette importante initiative de réinstallation. Nous travaillons en partenariat avec de nombreux organismes gouvernementaux et partenaires communautaires afin d'assurer une expérience sûre et accueillante de la réinstallation ici. Nous sommes impatients d'aider nos nouveaux voisins à reconstruire leur vie en Nouvelle-Écosse et à apporter de nombreuses contributions à nos collectivités. »

- Jennifer Watts, directrice générale, Immigrant Services Association of Nova Scotia

Les dernières données sur les réfugiés afghans nouvellement arrivés sont accessibles sur notre page Web de statistiques clés.

Le 26 octobre, le premier vol de membres du personnel de l'OTAN recrutés sur place est arrivé à St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ), avec 116 ressortissants afghans à bord.

(Terre-Neuve-et- ), avec 116 ressortissants afghans à bord. Le programme humanitaire spécial du Canada vise à réinstaller les ressortissants afghans qui se trouvent à l'extérieur de l' Afghanistan et qui n'ont pas de solution durable ailleurs.

vise à réinstaller les ressortissants afghans qui se trouvent à l'extérieur de l' et qui n'ont pas de solution durable ailleurs. Environ 75 % des réfugiés afghans aidés par le gouvernement arrivés au Canada atlantique dans le cadre des programmes spéciaux d'immigration ont déménagé dans des logements permanents.

atlantique dans le cadre des programmes spéciaux d'immigration ont déménagé dans des logements permanents. Dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation, les réfugiés bénéficiant d'une aide gouvernementale obtiennent un soutien financier direct pour assurer des services immédiats et essentiels. Le soutien typique aux réfugiés aidés par le gouvernement dure généralement jusqu'à 1 an.

Également aujourd'hui, un vol commercial avec 234 ressortissants afghans à son bord est arrivé à Toronto . Ces réfugiés parrainés par le secteur privé s'installeront en Ontario , au Québec et en Colombie-Britannique.

. Ces réfugiés parrainés par le secteur privé s'installeront en , au Québec et en Colombie-Britannique. Le Programme de parrainage privé de réfugiés, qui est l'un des piliers du système de réfugiés de premier plan au Canada , permet aux Canadiens de jouer un rôle intégral dans l'accueil des réfugiés en les parrainant. Les répondants sont cruciaux dans l'installation réussie d'un réfugié dans ce pays. Il peut s'agir de groupes de Canadiens ou d'organismes, y compris des groupes confessionnels, des associations ethnoculturelles ou des organismes d'établissement.

