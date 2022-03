OTTAWA, ON, le 18 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli plus de 9 400 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Cette semaine, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, s'est rendu en Alberta pour rencontrer des fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation (FS PAR), des intervenants, de nouveaux arrivants afghans et des défenseurs afghans des droits de la personne. La visite a permis au ministre Fraser de voir de près les contributions de partenaires clés qui travaillent à réinstaller les réfugiés afghans dans leurs nouvelles communautés.

À Calgary, le ministre Fraser a visité un hôtel servant de point d'entrée où les réfugiés afghans séjournent à leur arrivée au Canada, avant d'être réinstallés dans des communautés dans tout le pays. Là, il a passé en revue le processus d'enregistrement et a visité une clinique temporaire pour les réfugiés. Il a également rencontré Fariborz Birjandian, président-directeur général de la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) (lien en anglais), un FS PAR qui a joué un rôle déterminant dans l'accueil des réfugiés afghans en Alberta et dans la prestation de services essentiels à ces réfugiés dans les premières semaines qui ont suivi leur arrivée. Lors de ses discussions avec M. Birjandian, le ministre Fraser en a appris davantage sur les services de réinstallation et de sensibilisation des nouveaux arrivants offerts par la CCIS, y compris l'accueil des réfugiés à leur arrivée à l'aéroport, l'aide aux enfants réfugiés dans le système scolaire et l'aide aux réfugiés pour trouver un emploi et le conserver.

À Edmonton, le ministre Fraser a rencontré des défenseurs afghans des droits de la personne qui sont arrivés au Canada en janvier 2022. En juillet 2021, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a lancé le volet dédié aux réfugiés pour les défenseurs des droits de la personne, qui complète les mesures spéciales d'immigration pour les ressortissants afghans. Le Canada est l'un des rares pays au monde à avoir un programme d'immigration permanent et réservé à ceux qui protègent et font la promotion des droits de la personne.

Pendant qu'il était à Edmonton, le ministre Fraser a participé à un match de soccer avec des enfants afghans et a rencontré des familles nouvellement arrivées.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citation

« Je tiens à remercier les Albertains de leur accueil chaleureux et de l'occasion qui m'a été offerte d'entendre les joies et les défis du travail incroyable que font les communautés et les entreprises pour venir en aide aux nouveaux arrivants au Canada. J'ai été particulièrement heureux de rencontrer en personne de nouveaux arrivants afghans et de leur souhaiter la bienvenue chez eux. J'ai été inspiré par leurs histoires sur la façon dont ils ont surmonté tant d'obstacles et bâtissent maintenant une nouvelle vie au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Plus de 1 600 nouveaux arrivants afghans ont été réinstallés en Alberta entre août 2021 et février 2022.

entre août février 2022. Au cours des derniers jours, 294 réfugiés afghans parrainés par le secteur privé sont arrivés à Toronto et 330 réfugiés afghans pris en charge par le gouvernement sont arrivés à Calgary .

et 330 réfugiés afghans pris en charge par le gouvernement sont arrivés à . La CCIS a établi un comité directeur national pour les Afghans, qui est composé de représentants de fournisseurs de services de tout le pays. Ce comité contribue à assurer une expérience d'intégration sécuritaire et efficace pour les arrivants afghans dans le cadre de son Programme de réinstallation des Afghans.

